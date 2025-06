Cảnh sát giải cứu nam sinh bị 'bắt cóc online'

Ngày 26/6, Đội Đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, cho biết vừa giải cứu nam sinh 19 tuổi, tiếp tục điều tra nhóm tội phạm lừa đảo gây ra vụ việc.

Đêm hai hôm trước, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được trình báo của gia đình nam sinh ở quận 3, cho biết con mình mất liên lạc sau khi nhận được cuộc gọi từ người lạ. Vào cuộc xác minh, vài giờ sau, Đội đặc nhiệm xác định vị trí nạn nhân, ập vào khách sạn trên đường Hoàng Sa (quận Phú Nhuận) giải cứu nam sinh đang trong trạng thái hoảng loạn.

Nạn nhân cho biết, trước đó nhận được cuộc gọi của một người đàn ông xưng là công an, thông báo cậu liên quan đến một vụ án ma túy lớn, giao dịch rất nhiều tiền. Người này gọi video, cho cậu thấy nhiều người mặc sắc phục, xung quanh có một số người bị còng tay rồi phủ đầu "những kẻ bị bắt" đã khai liên quan đến nam sinh.

Nam sinh tưởng thật, rất sợ hãi, nói mình không liên quan. Các "cán bộ điều tra" yêu cầu cậu phải chuyển 600 triệu đồng vào "tài khoản an toàn của cảnh sát" để xác minh có hay không liên quan vụ án, sẽ trả lại sau khi điều tra xong.

Trong suốt thời gian trò chuyện, các "cảnh sát" yêu cầu nam sinh giữ bí mật, không tiết lộ với ai kể cả cha mẹ, nếu không sẽ bị bắt giam. Chúng ép cậu phải tự cách ly bằng cách ra ngoài thuê phòng khách sạn, ở một mình, chỉ nghe điện thoại của chúng và chuyển trước 51 triệu đồng vào số tài khoản chúng đưa. Vì sợ hãi nên nam sinh răm rắp làm theo yêu cầu của chúng.

Những kẻ giả công an cho nạn nhân thấy hình ảnh "đang hỏi cung tội phạm" (đồng phạm đóng giả) trong phòng hỏi cung và khai nhận có liên quan đến người được gọi video. Ảnh: Công an Cần Thơ

Thời gian qua Công an TP HCM đã giải cứu nhiều trường hợp bị "bắt cóc online" và phát đi cảnh báo về thủ đoạn mới của những băng nhóm tội phạm mạng. "Con mồi" mà những nhóm này nhắm đến là học sinh, sinh viên, hoặc những người trẻ ít kinh nghiệm sống.

Như trường hợp xảy ra vào giữa tháng 5, sau lừa nam thanh niên 18 tuổi tự giam mình ở khách sạn, nhóm tội phạm đã gọi điện cho bố mẹ cậu thông báo "đã bắt cóc con trai", yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của chính con trai để chuộc người. Lo sợ tính mạng con bị đe dọa, người cha chuyển tiền như yêu cầu. Tuy nhiên, sau đó không liên lạc được với con và tiếp tục bị nhóm lạ gọi đòi thêm tiền, ông nghi bị lừa nên báo công an.

Chỉ sau hơn một giờ truy xét, cảnh sát phát hiện Thanh đang ở khách sạn quận 7, không bị bắt cóc mà là nạn nhân vụ lừa đảo.

Cuộc gọi video của kẻ giả công an để lừa đảo. Ảnh: Công an Đồng Nai

Công an TP HCM khuyến cáo "công an, viện kiểm sát, tòa án không bao giờ gọi điện để điều tra hoặc yêu cầu chuyển tiền. Mọi làm việc đều có giấy mời, tại trụ sở". Khi nhận cuộc gọi lạ xưng là cán bộ công an, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Mọi người không nghe theo yêu cầu cách ly, thuê phòng khách sạn, cài ứng dụng lạ. Trong mọi trường hợp nghi ngờ, hãy giữ bình tĩnh, cúp máy và liên hệ 113 hoặc đến cơ quan công an gần nhất để trình báo.

Đặc biệt, phụ huynh, nhà trường cần tuyên truyền cho học sinh, sinh viên (nhóm đang bị tội phạm mạng nhắm đến nhiều nhất) hiểu rõ thủ đoạn và không làm theo bất kỳ chỉ dẫn nào qua điện thoại.