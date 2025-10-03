Hot girl Ly ‘Meo’ bị truy nã vì biết việc mua bán, phi tang ma túy của Tú 'cơ'

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Thanh Tú (tên gọi khác là Tú "cơ", 36 tuổi) cùng 22 bị can khác về các tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.

Trong số đó, vai trò của hot girl Ly “Meo” thu hút sự chú ý vì nhiều lần xuất hiện trong các tình huống quan trọng của vụ án.

Nhiều lần chứng kiến Tú “cơ” giao nhận ma túy

Theo hồ sơ, khoảng tháng 12-2022, Ly quen biết Nguyễn Hữu Phúc (42 tuổi) qua mạng xã hội. Ngày 23-2-2024, Phúc gọi điện thoại rủ Ly đến nhà ở hẻm 22 Bà Hom (phường Phú Lâm). Khi Ly có mặt, Tú “cơ” xuất hiện, lấy từ túi xách ra ketamine rồi mượn Phúc một chiếc dĩa sứ để sử dụng.

Sau khi “xào” ma túy và chia thành nhiều đường, Tú hít trước rồi rủ Ly cùng dùng. Ly đồng ý và hít một đường, sau đó nằm nghỉ trên giường, còn Phúc không sử dụng.

Ly "Meo" được xác định đã chứng kiến việc Tú cơ giao nhận, phi tang ma túy. Ảnh: CA

Ít lâu sau, Lê Thị Thanh Hà (24 tuổi, quê Đắk Lắk) mang hai chiếc túi đến nhà Phúc. Tại đây, Ly tiếp tục thấy nhiều giao dịch diễn ra. Khoảng 5 giờ sáng 25-2, một người bạn của Tú đến và qua cuộc nói chuyện, Ly nghe được người này đặt mua “hộp 10” là ma túy dạng ketamine. Sau đó, Ly thấy Tú đưa cho người này một gói ni lông chứa ma túy.

Đến 7 giờ sáng cùng ngày, một người khác lại đến gặp Tú. Khi ra về, người này cầm theo một ba lô đen được Tú trao. Về sau, Ly nhận dạng được người mang ba lô chứa ma túy là Bùi Văn Sơn.

Không chỉ vậy, khi ở trong phòng ngủ của Phúc, Ly còn thấy trong túi xách tay của Tú có một khẩu súng ngắn màu đen lúc Tú mở túi lấy điện thoại. Những chi tiết này cho thấy Ly có mặt tại hiện trường, trực tiếp chứng kiến nhiều hành vi phạm tội.

Thấy cảnh phi tang ma túy nhưng không tố giác

Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Ly nghe Tú và Phúc nói có công an xuất hiện trước nhà, yêu cầu trích xuất camera. Lúc này trong nhà có bốn người: Ly, Phúc, Tú và Hà. Tú liền nói "có công an hả".

Ly thấy Tú nói Phúc đưa cho một cây kéo. Sau đó, Ly nghe rõ tiếng ma túy bị cắt bỏ, đổ xuống bồn cầu cùng tiếng xả nước. Hà vừa gọi điện thoại vừa khóc lóc xin lỗi một người gọi là “Anh hai”, nói rằng “mất bao nhiêu tiền của em rồi”. Trong khi đó, Phúc tất bật xịt rửa số ma túy còn rơi vương vãi trên sàn nhà vệ sinh.

Công an TP.HCM khống chế, bắt Tú "cơ". Ảnh: CA

Khi xả xong ma túy để phi tang, Tú quay sang chửi Ly: “Hay là mày kêu công an bắt tao hả Meo?”. Sau đó, Tú gọi người đến đón mình rời khỏi nhà, còn đàn em đến đón Hà đi chỗ khác.

Với toàn bộ sự việc đã chứng kiến, cơ quan điều tra cho rằng Ly nắm rõ hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy và cả việc phi tang ma túy nhưng không trình báo. Đây là căn cứ để khởi tố Ly về tội không tố giác tội phạm.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Ngày 17-6-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Phạm Hiểu Ly. Tuy nhiên, khi bị khởi tố, Ly đã bỏ trốn. Sau đó, cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

Theo quyết định truy nã, Ly có nơi đăng ký thường trú tại tổ 9, thôn Nam Sơn, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng. Chỗ ở trước khi trốn là chung cư HT Pearl, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hòa, TP.HCM.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can này đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can truy nã, đề nghị báo cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Đội 4, PC01; địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM; số điện thoại 0936 352 979 hoặc 0693 187 680).