Công an TP HCM truy nã Tý "chợ" trong vụ án Quân "xa lộ"

Ngày 30-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 4-11-2019 tại quán karaoke Nice Vip, phường Thủ Đức (số 28 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức trước đây). Nạn nhân là Mai Văn Quân, còn gọi là Quân "xa lộ".

Trong vụ án này, Công an TP HCM xác định Nguyễn Thanh Tiền (tự Tý "chợ") có mặt trong nhóm trực tiếp tấn công và đã bỏ trốn. Tiền đang bị Công an TP HCM truy nã.

Các bị cáo trong vụ án

Ngoài ra, nhiều người khác có liên quan cũng được cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt, củng cố hồ sơ để xử lý.

Công an TP HCM đề nghị Tiền cùng những đối tượng liên quan trong vụ án đến công an đầu thú để nhận được khoan hồng của pháp luật.

Hiện trường vụ án

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đồng thời phát hiện có các dấu hiệu bất thường trong hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng N. Chi nhánh An Phú (TP HCM) liên quan căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, TP.HCM.

Hồ sơ vụ án thể hiện, để được vay tiền, bà Lê Thị Tuyết (49 tuổi, quê Tây Ninh) đã mở nhiều công ty, doanh nghiệp mua bán mì lát lòng vòng.

Mặc dù không có hàng hoá là mì lát như phương án vay vốn nhưng ngân hàng vẫn làm thủ tục cho vay; việc này được xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật.