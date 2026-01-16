Toàn cảnh và tình tiết mới trong kỳ án sát hại người, cướp vàng xảy ra 45 năm trước ở Bình Thuận, nay tỉnh Lâm Đồng

Hai CMND mang 2 tên khác nhau nhưng có cùng 1 dấu vân tay

Theo văn bản của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng, báo cáo kết quả rà soát, xác minh đơn khiếu nại của ông Đỗ Thanh An trong vụ án "giết người, cướp tài sản" xảy ra tại 45 năm trước ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Ông Đỗ Thanh An, con trai bà Phan Thị Khanh, suốt nhiều năm qua làm đủ thứ nghề để mưu sinh và truy tìm hung thủ sát hại mẹ mình. Ảnh: NVCC

Theo đó, vụ án này xảy ra vào ngày 31/7/1980 tại Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng), nạn nhân là bà Phan Thị Khanh (mẹ ruột ông Đỗ Thanh An).

Tại buổi tiếp công dân ngày 15/12/2025 của Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng, ông Đỗ Thanh An (con ruột nạn nhân Phan Thị Khanh) tiếp tục đề nghị Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phục hồi điều tra vụ án nêu trên.

Trong quá trình làm việc với HĐND tỉnh Lâm Đồng, ông An cung cấp thêm các tình tiết mới, cho rằng nghi can Trương Đình Khôi đã làm giả giấy tờ, thay tên đổi họ thành Lê Minh Sơn để lẩn tránh pháp luật suốt nhiều năm qua và ông Khôi đã vi phạm pháp luật trong quá trình lẩn trốn…

Ông Đỗ Thanh An cho rằng, Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đình chỉ vụ án với lý do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là chưa thỏa đáng, nên cần phải phục hồi điều tra để xử lý đúng người, đúng tội.

Liên quan đến nội dung trên, trong văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng nêu nội dung xác minh của Công an tỉnh Lâm Đồng và cho thấy có 2 chứng minh nhân dân của Lê Minh Sơn và Trương Đình Khôi. Qua giám định dấu vân tay trên 2 CMND này, cơ quan có thẩm quyền xác định là do cùng 1 người in ra.

Cụ thể là vân tay in trên chỉ bản và CMND số 260195903 cấp ngày 23/10/1978 của Trương Đình Khôi với vân tay in trên chỉ bản và CMND số 211660848 cấp ngày 22/11/1995 của Lê Minh Sơn là của cùng một người.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ. Tuy nhiên quá trình xác minh đang gặp không ít trở ngại khách quan, một số người đã lớn tuổi…

Trước đó, tháng 12/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT tỉnh Lâm Đồng gửi giấy mời ông Trương Đình Khôi (Lê Minh Sơn), trú tại xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai tới làm việc nhưng ông này không có mặt. Qua công tác nắm địa bàn và trao đổi thông tin với gia đình, cơ quan chức năng ghi nhận hiện tại sức khỏe của ông Khôi rất yếu, đi lại khó khăn...

Đầu năm 2022, Lê Minh Sơn (hay Trương Đình Chi, Trương Đình Khôi) bị Cơ quan CSĐT áp giải đến Bình Thuận để thực nghiệm lại hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra từ năm 1980. Ảnh CTV

Hiện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các cơ quan tố tụng để xem xét vụ án trên cơ sở chỉ đạo của Vụ 2 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Việc giải quyết đơn của công dân Đỗ Thanh An đang được thực hiện thận trọng nhằm đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, nhưng cũng tuân thủ đúng các quy định về thời hiệu và thủ tục tố tụng hiện hành.

Ông Đỗ Thanh An khiếu nại về nhân thân Trương Đình Khôi

Theo hồ sơ vụ án, ngày 31/7/1980, bà Phan Thị Khanh (lúc này bà 26 tuổi, ở xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải cũ, sau này là tỉnh Bình Thuận, từ ngày 1/7/2025 đến nay là xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng), trên đường đi rẫy về, đã hung thủ sát hại, cướp đi 1,6 lượng vàng.

Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam ông Võ Tê (thầy thuốc nam, nhà cách hiện trường 300 m).

Sau 5 tháng tạm giam, ông Võ Tê được các cơ quan chức năng trả tự do vì không có chứng cứ buộc tội. Tuy nhiên, cơ quan công an khi đó không có quyết định đình chỉ bị can. Ông Võ Tê trở về trong thân phận bị can, rồi ông Tê lâm bệnh, qua đời vào năm 1994.

Năm 2021, cơ quan công an xác định hung thủ thật sự là Trương Đình Khôi (Lê Minh Sơn, sống sát nhà nạn nhân), người đã lẩn trốn hơn 40 năm. Trước đó, Công an Bình Thuận phối hợp với Bộ Công an đã truy tìm được Trương Đình Khôi (Lê Minh Sơn) khi đang ở tỉnh Phú Yên.

Làm việc với cơ quan chức năng ông này thừa nhận tội lỗi mình gây ra. Tuy nhiên, Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) khẳng định vụ án đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, nên đã ra quyết định và thông báo về việc đình chỉ điều tra đối với vụ án giết bà Phan Thị Khanh.

Tháng 6/2022, Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi xin lỗi công khai gia đình ông Võ Tê, thừa nhận sai sót tố tụng. Đến tháng 10/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định bồi thường oan sai hơn 1,9 tỷ đồng cho gia đình ông Võ Tê.

Sau khi Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) khẳng định vụ án đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, nên đã ra quyết định và thông báo về việc đình chỉ điều tra đối với vụ án giết bà Phan Thị Khanh, con trai nạn nhân là ông Đỗ Thanh An đã làm đơn khiếu nại quyết định và thông báo này.

Nghi phạm lúc đang lẩn trốn với tên Lê Minh Sơn và thông báo truy tìm của Công an tỉnh Bình Thuận trước đây. Ảnh: CTV

Ông Đỗ Thanh An cho rằng trong quá trình bỏ trốn, ông Trương Đình Khôi đã có những hành vi vi phạm pháp luật như thay tên họ thành Lê Minh Sơn, đổi họ cho các con, đổi tên cho vợ và cả gia đình sống với tên mới.

Mới đây, tại buổi tiếp công dân của HĐND tỉnh Lâm Đồng, ông Đỗ Thanh An tiếp tục đề nghị phục hồi điều tra vụ án trên cơ sở các tình tiết mới liên quan đến việc hung thủ đã làm giả giấy tờ, thay tên đổi họ để lẩn tránh pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, sẽ phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá chứng cứ xác minh, xin ý kiến liên ngành tố tụng cấp trên để giải quyết đơn của ông Đỗ Thanh An theo đúng quy định pháp luật.