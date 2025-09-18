Hai tài xế lĩnh án tù vì gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Tòa án nhân dân khu vực 13 - Lâm Đồng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thọ Huy và Trần Trương Thái về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo bản án, khoảng 23 giờ 55 phút ngày 18-9-2024, Nguyễn Thọ Huy (SN 1974, thường trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển ô tô khách 50F-043.55 khi đến Km 191+400m đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng thì tông vào đuôi xe ô tô khách 78F-000.40 do Trần Trương Thái (SN 1976, thường trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang đỗ phía trước cùng chiều.

Hậu quả làm 2 người chết, 3 người bị thương, tổng giá trị thiệt hại gần 2 tỉ đồng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Thọ Huy có hành vi điều khiển phương tiện trong trạng thái không làm chủ được bản thân, không làm chủ tay lái, không kịp thời phát hiện phương tiện đang đỗ phía trước.

Trần Trương Thái có hành vi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy nhưng không đặt biển báo hiệu nguy hiểm ở phía trước và phía sau xe.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường khắc phục hậu quả và có tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Nguyễn Thọ Huy và Trần Trương Thái tại phiên tòa

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Nguyễn Thọ Huy và Trần Trương Thái rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản và trật tự trị an tại địa phương.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thọ Huy 5 năm tù giam và Trần Trương Thái 2 năm 6 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.