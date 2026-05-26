Hà Nội: Bắt nhóm ‘quái xế’ mang tuýp sắt, xịt hơi cay tấn công Tổ công tác 141

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 1h55 ngày 23/5, Tổ công tác Y13/141 làm nhiệm vụ trên đường Giải Phóng thì phát hiện 4 thanh thiếu niên đi trên 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành bám sát.

Nhóm này che biển kiểm soát, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và liên tục bấm còi inh ỏi hướng về đường Trường Chinh.

Đáng chú ý, các đối tượng đều mang theo tuýp sắt dài khoảng 3m. Trong đó, xe Honda Vario màu đen do Phạm Quang Huy (SN 2009, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) điều khiển, chở Nguyễn Trung Dũng cầm hung khí; chiếc xe Honda Vision màu xám đi cùng cũng có người mang theo vũ khí tương tự.

Các đối tượng Huy và Dũng cùng xe máy, hung khí tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Khi bị ra hiệu lệnh dừng xe, nhóm này lập tức tăng ga bỏ chạy qua các tuyến phố Giải Phóng, Kim Đồng, Tân Mai, Đền Lừ. Trên đường truy đuổi, đối tượng Nguyễn Trung Dũng liên tục ném vỏ chai bia và dùng bình xịt hơi cay tấn công dồn dập vào lực lượng chức năng hòng thoát thân.

Kiên quyết trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y13/141 đã tổ chức đội hình đón lõng, rượt đuổi ráo riết. Đến khu vực ngách đường Hoàng Mai (phường Tương Mai), các chiến sĩ đã áp sát, khống chế bắt giữ tại chỗ Huy và Dũng, lập biên bản phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Tương Mai tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.