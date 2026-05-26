Cầm dao quắm vào trường tìm giáo viên nghi 'dìm' điểm con mình

Ngày 26/5, Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) đã khống chế đối tượng Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú xã Ia Hrung) đi xe máy nẹt pô, mang dao quắm vào Trường Tiểu học Nguyễn Trãi trên đường Võ Thị Sáu (phường Diên Hồng) gây rối vì cho rằng con mình bị giáo viên “dìm” cho điểm số thấp.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát 113 lập tức cử tổ công tác tới hiện trường, phát hiện đối tượng Hùng cầm theo dao, điều khiển xe máy vào trong sân trường nẹt pô gây mất trật tự khiến nhiều học sinh, giáo viên hoảng sợ.

Lực lượng công an cùng người dân trong khu vực lập tức khống chế đối tượng, thu giữ hung khí, đảm bảo an toàn cho học sinh và những người xung quanh.

Tại cơ quan công an, ông Hùng khai nhận có một con lớn đã từng học tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và một con nhỏ đang theo học tại đây. Ông Hùng cho rằng cả hai con mình đều bị một giáo viên trong trường có biểu hiện can thiệp, “dìm” điểm số dẫn đến bức xúc nên có hành vi trên.