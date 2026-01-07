Bắt thanh niên trộm xe tại Vạn Hạnh Mall

Ngày 7-1, Công an phường Hoà Hưng (TPHCM) cho biết đã bắt giữ Huỳnh Viên (SN 1995) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 1-2026, Công an phường Hòa Hưng tiếp nhận tin báo từ anh T.D. (SN 2002) về việc bị mất xe máy khi gửi tại tầng hầm Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall.

Công an phường Hoà Hưng (TPHCM) đã bắt giữ Huỳnh Viên về hành vi trộm cắp

Đáng chú ý, anh D. khai do đã chủ quan, để thẻ giữ xe bên trong cốp xe. Chính sơ hở này đã tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ gian lấy xe ra khỏi bãi giữ xe một cách dễ dàng mà không bị lực lượng bảo vệ phát hiện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Hòa Hưng đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương trích xuất camera và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hoà Hưng đã xác định người thực hiện vụ trộm là Huỳnh Viên. Đáng chú ý, Huỳnh Viên cũng vừa bị Công an phường Tân Tạo mời làm việc vì liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy khác vào cuối tháng 12-2025.

Huỳnh Viên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận đã dùng bộ dụng cụ phá khóa để mở cốp xe của anh D. lấy thẻ giữ xe bên trong rồi thản nhiên điều khiển xe qua trạm kiểm soát của Vạn Hạnh Mall để thoát ra ngoài. Sau đó, Viên đem xe đi bán tại khu vực tỉnh Đồng Nai với giá 7 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Công an phường Hòa Hưng đã hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân cẩn trọng khi gửi xe nơi công cộng: không để giấy tờ, tài sản giá trị trong cốp; khóa xe kỹ và dùng thêm khóa chống trộm.

Khi mất tài sản phải báo ngay cho bảo vệ và công an. Việc nhanh chóng phá án đầu năm 2026 thể hiện quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo bình yên cho người dân.