Cháu nội rủ bạn về phá cửa trộm sạch vàng và tiền của bà

Ngày 20/10, Công an xã Tân Phú Đông (Đồng Tháp) cho biết, vừa bắt giữ Trần Nhật Duy (SN 2007, ngụ địa phương) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, và truy bắt đồng phạm còn lại.

Trần Nhật Duy và tiền, vàng lấy trộm của bà nội. Ảnh: Công an xã Tân Phú Đông.

Trước đó, chiều 14/10, bà Nguyễn Thị Châu Anh (SN 1951, ngụ xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp) đi làm về thì phát hiện cửa phòng ngủ bị đập phá, hộp đựng tài sản bị cạy phá lấy đi toàn bộ tiền và trang sức.

Tài sản bị lấy trộm gồm: 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng, 1 vòng tay vàng, tiền mặt 90 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại. Tổng tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo từ bà Anh, Công an xã Tân Phú Đông phối hợp cùng đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, phối hợp điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tân Phú Đông đã nhanh chóng xác minh, khoanh vùng nghi phạm, Trần Nhật Duy - cháu nội bà Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận đã cùng một đối tượng tên Sang (chưa rõ lai lịch) biết để đột nhập nhà và trộm tài sản của bà nội.

Công an xã đã thu hồi được toàn bộ số trang sức gồm 1 lắc vàng 24k trọng lượng 5 chỉ, 1 nhẫn vàng 24k trọng lượng 4 chỉ, 1 vòng tay vàng 18k trọng lượng 3 chỉ và số tiền mặt 50 triệu đồng, còn 40 triệu đồng và chiếc điện thoại cảm ứng hiện do đối tượng Sang cất giữ và hiện đang bỏ trốn.

Hiện, Công an xã Tân Phú Đông tiếp tục củng cố hồ sơ và phối hợp các cơ quan có liên quan truy bắt đối tượng còn lại tham gia vụ trộm.