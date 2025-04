Giả danh Cảnh sát 141 hành hung người đi đường để kiếm tương tác mạng xã hội

Rạng sáng 7/4, tổ công tác Y13A, Y13B-141H Công an TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch, khi đến trước số 283 phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, tổ công tác phát hiện 4 đối tượng đi 2 xe máy, cầm theo gậy cao su, dùi cui điện, đeo băng đỏ của lực lượng 141 đang dừng xe người vi phạm. Thấy các đối tượng có biểu hiện nghi vấn “giả danh lực lượng 141” nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu những người liên quan về trụ sở Công an phường Thanh Nhàn đấu tranh, làm rõ.

Các đối tượng giả danh lực lượng 141 kiểm tra giao thông, hành hung người đi đường.

Tại đây, danh tính các đối tượng được làm rõ gồm: Vũ Quốc Hưng (SN 2003, ở nhà H20 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội); Bùi Quang Minh (SN 2003, ở Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội); Vũ Công Anh Minh (SN 2002, ở Trương Định, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Trần Tuấn Hiểu (SN 2006, ở ngõ 330 Định Công, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội). Ngoài ra, còn hai đối tượng có liên quan là Trần Nhật Minh (SN 2005) và Trần Minh Phong (SN 2009, đều có nơi thường trú: Tổ 3 phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội).

Quá trình đấu tranh, khai thác, cơ quan Công an xác định, khoảng đầu tháng 2/2025, Vũ Quốc Hưng bàn bạc, thống nhất với Quang Minh, Anh Minh, Hiểu, Nhật Minh, Phong để giả danh lực lượng 141 đi tuần tra, kiểm tra người đi đường vi phạm giao thông vào ban đêm. Sau đó, Hưng đã lập nhóm kín trên mạng facebook “Xuống đường người ta gọi anh là bố” để bàn luận, thống nhất thời gian, địa điểm với đồng bọn; đồng thời Hưng và Anh Minh đã đặt mua trên mạng Internet gậy cao su, dùi cui điện, mũ bảo hiểm ngành Công an, băng đỏ 141, đèn pin để thực hiện hành vi trên. Các đối tượng Hưng, Quang Minh, Anh Minh, Hiểu, Nhật Minh, Phong hẹn tụ tập nhau qua nhóm chat từ 1-2 buổi/tuần. Sau đó, các đối tượng đeo băng đỏ, đội mũ bảo hiểm của ngành Công an, mang theo gậy, dùi cui điện, đèn pin điều khiển xe máy giả danh lực lượng 141 di chuyển qua các tuyến đường, phố thuộc quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm để chặn, dừng xe, kiểm tra những người vi phạm khi tham gia giao thông trong thời gian từ khoảng 23h đến 1h sáng. Nếu thấy người vi phạm bỏ chạy, các đối tượng sẽ đuổi theo, cầm gậy vụt người vi phạm.

Một số tang vật các đối tượng sử dụng để vi phạm pháp luật.

Bước đầu đã xác minh, làm rõ 2 vụ việc người vi phạm bị nhóm đối tượng giả danh nêu trên dừng xe, kiểm tra khi tham gia giao thông. Kết quả xác minh ban đầu xác định, xuất phát từ việc thích khoe khoang, thể hiện bản thân, muốn tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội nên các đối tượng nêu trên đã đặt mua công cụ, phương tiện để giả danh lực lượng 141 với mục đích chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội để khoe khoang, tăng lượt tương tác, theo dõi. Đến thời điểm hiện tại chưa xác định nhóm đối tượng này có hành vi nhận tiền, đe dọa cướp tài sản của những người đi đường. Hiện, Phòng CSHS đang chủ trì cùng Công an phường Thanh Nhàn đấu tranh, khai thác triệt để, làm rõ hành vi để xử lý bằng được các đối tượng theo quy định pháp luật. Ai là bị hại trong vụ việc đề nghị liên hệ với Phòng CSHS để trình báo, xử lý.