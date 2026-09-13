Biết 'bạn gái' 13 tuổi, nam thanh niên vẫn làm chuyện 'người lớn'

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Cổ Văn Nghiệp (SN 1995, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, khoảng tháng 1/2026, Cổ Văn Nghiệp đến nhà một người bạn tại xã Óc Eo, tỉnh An Giang chơi.

Tại đây, Nghiệp quen biết và phát sinh quan hệ tình cảm với em N. T. H. T (SN 2013, ngụ tại xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau).

Đối tượng Cổ Văn Nghiệp. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Mặc dù biết em T chưa đủ tuổi thành niên, trong khoảng thời gian từ ngày 2/6 đến ngày 20/6, Nghiệp đã nhiều lần có hành vi xâm hại em T tại nhà người bạn trong những lần đến chơi. Sau đó, Nghiệp và em T chấm dứt liên lạc.

Đến tháng 7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra vụ án "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm" xảy ra tại xã Óc Eo, tỉnh An Giang, có liên quan đến em T. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện, xác định Cổ Văn Nghiệp có hành vi xâm hại em T.

Biết không thoát, Nghiệp đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.