Đội tóc giả, cố thủ trong ô tô, Trần Văn Tam vẫn bị bắt

Ngày 29/7, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam (SN 1985, trú thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Văn Tam bị lực lượng Công an khống chế, đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt, đối tượng đã đội tóc giả, đeo kính đen nhằm thay đổi nhận dạng, sau đó tăng tốc bỏ chạy và cố thủ trong ô tô để chống đối lực lượng chức năng nhưng bất thành.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, đoạn qua thôn Ngã Ba, xã Cát Thịnh, tổ công tác của Công an xã Cát Thịnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Thượng Bằng La phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 21A-062.84 do Trần Văn Tam điều khiển. Tam là đối tượng đang trốn quyết định cai nghiện bắt buộc.

Dù đã thay đổi diện mạo bằng tóc giả và kính đen để qua mắt lực lượng chức năng, Tam vẫn bị nhận diện. Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng bất ngờ tăng tốc bỏ chạy theo hướng xã Thượng Bằng La. Lực lượng Công an lập tức triển khai phương án truy bắt và bố trí chốt chặn trên các tuyến đường đối tượng có khả năng di chuyển.

Sau gần 10 km truy đuổi, lực lượng chức năng đã chặn dừng chiếc xe tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Trần Phú, xã Thượng Bằng La. Mặc dù cố thủ trong ô tô một thời gian, Tam vẫn bị khống chế, đưa về trụ sở Công an làm việc, bảo đảm an toàn cho cả lực lượng làm nhiệm vụ và đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Tam khai nhận trước đó đã sử dụng trái phép chất ma túy và tự nguyện giao nộp một ví da bên trong chứa nhiều gói, viên nén. Kết quả giám định xác định đây là ma túy, có tổng khối lượng 0,42 gram.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.