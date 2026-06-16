Bắt giam 2 thanh niên tổ chức 'bay lắc' trên taxi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Anh Tuấn (SN 1997) và Ngô Hữu Thắng (SN 1997, cùng trú tại xã Yên Bình) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình Công an xã Yên Bình triển khai các biện pháp nắm tình hình, rà soát đối tượng trên địa bàn nhằm thực hiện kế hoạch xây dựng xã, phường không ma túy.

Nhóm thanh niên liên quan đến vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 5/6/2026, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng xác định Ngô Hữu Thắng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy nên mời đến trụ sở Công an xã làm việc.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận đã mua ma túy Ketamine từ một người tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai rồi cùng Phạm Anh Tuấn sử dụng.

Nhóm thanh niên liên quan đến vụ án tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Tiếp tục xác minh, ngày 6/6/2026, Công an xã Yên Bình triệu tập Phạm Anh Tuấn để làm rõ nội dung liên quan. Quá trình đấu tranh, Tuấn thừa nhận đã cùng Thắng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên xe taxi do mình cầm lái.

Theo cơ quan công an, việc sử dụng ma túy trên phương tiện giao thông là thủ đoạn nhằm che giấu hành vi vi phạm, lợi dụng sự di chuyển liên tục để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng cũng như người dân.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 9/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Anh Tuấn và Ngô Hữu Thắng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời gian qua, Công an xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai) liên tục triển khai các biện pháp, rà soát đối tượng trên địa bàn nhằm thực hiện kế hoạch xây dựng xã, phường không ma túy. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Trong quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên địa bàn, ngày 10/6/2026, Công an xã Yên Bình phối hợp với các tổ công tác của Công an tỉnh Lào Cai tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy đối với một số lái xe thuộc Công ty CP Bê tông Tuổi trẻ Yên Bái đang hoạt động tại thôn 9.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Ngọc Sơn (SN 1994, trú tỉnh Tuyên Quang) và Nguyễn Anh Hồng (SN 1988, trú tỉnh Phú Thọ) dương tính với chất ma túy.

Làm việc với cơ quan điều tra, cả hai khai nhận đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Yên Bình vào tháng 4/2026.

Ngày 12/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Sơn cùng Nguyễn Anh Hồng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện các vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.