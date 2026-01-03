Điều tra clip vụ người đàn ông đánh phụ nữ dã man lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc
Ngày 3/1, nguồn tin cho biết, Công an xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng(vùng huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) đang điều tra clip vụ người đàn ông đánh đập phụ nữ dã man lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Theo UBND xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng, Công an xã này đã vào cuộc điều tra vụ clip người đàn ông nắm tóc đánh đập dã man một phụ nữ đang lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.
Nội dung trong clip thể hiện cảnh người đàn ông túm tóc đánh người phụ nữ rất dã man. Ảnh: Cắt từ clip
Thông tin ban đầu cho biết, hai người trong clip là vợ chồng sống trên địa bàn xã Tân Thành. Do nghi vợ không chung thuỷ với mình nên người chồng đã đánh vợ rất dã man.
Sau đó, clip dài gần 1 phút đăng trên mạng xã hội và nội dung trong clip thể hiện cảnh người đàn ông túm tóc đánh người phụ nữ.
Sau khi clip đăng trên mạng xã hội, khiến nhiều người phẫn nộ và cho rằng hành vi đánh phụ nữ của người đàn ông cần phải được xử lý nghiêm.
Vụ việc đang được Công an xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
