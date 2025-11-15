Điều tra cái chết bất thường của người phụ nữ tại khu vườn sau nhà

Ngày 15/11, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ một phụ nữ hơn 60 tuổi tử vong trong tình trạng bất thường tại ấp 32, xã Vĩnh Lộc.

Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường.

Bước đầu, nạn nhân được xác định bị sát hại và mất tài sản bằng vàng trị giá gần 30 triệu đồng. Một người đàn ông đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nạn nhân là bà L.H.Q. Theo chị L.N.H (35 tuổi, con gái nạn nhân), sáng 14/11 chị gọi về nhà dặn hai con nhờ bà ngoại trả tiền cho người giao hàng nhưng không ai thấy bà đâu. Lo lắng, chị H. trở về nhà sớm và kiểm tra camera an ninh thì phát hiện mẹ mình nằm bất động tại khu vườn sau.

Theo chị H. tại hiện trường, mẹ chị - bà Q. tử vong trong tư thế nằm ngửa, vùng gáy bị đa chấn thương lõm sâu, máu bắn lên tường; khuôn mặt bị che bằng tấm bạc màu xanh. Sau khi kiểm tra tài sản, gia đình phát hiện mất một vòng vàng và đôi khuyên tai của bà, tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Người thân bà Q. tại cơ quan công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và trích xuất toàn bộ dữ liệu camera để điều tra.