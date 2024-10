Nguy hại từ những nhóm kín truyền bá video đồi trụy

Muốn vào nhóm kín phải mất tiền

Ngày 26/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Tấn Tài (sinh năm 2002) trú tại xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo hồ sơ điều tra, Công an Thành phố Việt Trì phát hiện nhóm chat Zalo có tên “Nhóm Clip Hot VN 18+” có các clip đồi trụy. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Đỗ Tấn Tài là người điều hành và chia sẻ các clip đồi trụy trong nhóm chát trên.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận từ cuối tháng 8/2024, Tài đã lập và điều hành nhóm chat Zalo “Nhóm Clip Hot VN 18+” với 95 thành viên. Thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Tài đăng các bài quảng cáo kèm cách thức vào nhóm, đối với mỗi thành viên muốn tham gia nhóm đều phải chuyển cho Tài số tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng qua tài khoản ngân hàng.

Kiểm tra điện thoại của Tài, cơ quan điều tra đã trích xuất được dữ liệu 468 video clip được Tài chia sẻ trên nhóm chat từ ngày 4/9/2024. Sau khi trưng cầu giám định, cơ quan điều tra xác định 468 video trên có nội dung đồi trụy.

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Luân, 32 tuổi (trú phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn) về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện Nguyễn Văn Luân tham gia nhóm trên mạng xã hội chia sẻ những video clip có nội dung khiêu dâm. Từ ngày 4/5 đến ngày 9/5, bị can chia sẻ 192 video, tổng thời lượng là 295 phút lên nhóm kín.

Nhận định hành vi của người này nghiêm trọng, gây phản cảm và lan truyền văn hóa đồi trụy có thể làm phát sinh tội phạm xâm hại tình dục trong xã hội, Ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp xác minh, bắt giữ nghi phạm.

Tại cơ quan Công an, Luân khai, tháng 4, bị can nhận tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội mời vào nhóm để xem video có nội dung khiêu dâm. Để tham gia nhóm, mỗi thành viên phải nộp lệ phí 100.000 đồng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Nhóm này gồm 47 thành viên, có những thành viên dưới 18 tuổi.

Trước đó, vào ngày 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.Biên Hòa bắt giữ L.Q.T. (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi lợi dụng các nền tảng công nghệ, mạng xã hội để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo đó, qua rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện tài khoản mạng xã hội Twitter “Trai Biên Hòa” thường xuyên đăng tải thông tin, giới thiệu và kêu gọi người dùng tham gia nhóm kín trên ứng dụng Telegram để xem các video có nội dung đồi trụy.

Để tham gia vào nhóm kín, người dùng phải kết bạn và nhắn tin với tài khoản Zalo của T. để trao đổi, sau đó nạp 200.000 đồng vào tài khoản ngân hàng cho đối tượng này mới được duyệt tham gia. Khi nạp tiền thành công, T. sẽ gửi một đường link cho thành viên mới để dẫn vào nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Công an xác định nhóm kín do T. lập ra có 294 thành viên. Với thủ đoạn nêu trên, đối tượng T. đã thu lợi số tiền lớn.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Telegram cũng xuất hiện nhiều hội nhóm mua bán các clip hack camera từ phòng ngủ, spa, phòng tắm, khách sạn… Chủ quan trong khâu bảo mật, nhiều người đã tự biến mình thành “mồi ngon” của hacker khi hình ảnh riêng tư bị lấy cắp và rao bán.

Vào ứng dụng Telegram, chỉ cần tìm kiếm từ khóa “hack cam”, phóng viên dễ dàng tìm thấy hàng chục nhóm chuyên chia sẻ các video clip nhạy cảm được hack từ camera của các gia đình, khách sạn, nhà vệ sinh. Kèm theo đó là tin nhắn thông tin chủ tài khoản quản lý để các thành viên trong nhóm liên hệ nạp tiền đăng ký vào các nhóm ẩn hay còn gọi là “Nhóm VIP”.

Hầu hết các nhóm này đều quảng cáo “thành tích” hack của mình với những lời lẽ cực kỳ gây tò mò như: “Để đáp ứng nhu cầu của anh em, hiện bên mình có nhóm với hơn 400 QR Cam và còn cập nhật thường xuyên với giá cả hợp lý. Phần mềm bên mình quét liên tục từ nam ra bắc, mọi ngóc ngách. Từ nhà vệ sinh, ghế sofa, phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, khách sạn... với những hình ảnh chân thực, đảm bảo không làm khách hàng thất vọng”.

Cùng với bài viết quảng cáo, các nhóm này thường để đường dẫn vào tài khoản liên hệ “mua vé” sở hữu việc xem các clip từ việc hack camera nói trên.

Theo đó, hacker đưa ra 3 gói để khách hàng lựa chọn. Với gói “siêu VIP”, khách hàng sẽ phải bỏ ra 800.000 để được duyệt vào nhóm kín xem trực tiếp từ hàng trăm camera của các phòng ngủ, phòng thay đồ, nhà vệ sinh, spa, massage. Đặc biệt là được cấp tài khoản ID để xem phát trực tiếp từ hàng trăm camera.

Gói thứ 2 có giá 500.000 đồng, theo quảng cáo khách hàng được xem toàn bộ video hack từ camera, cập nhật hàng ngày, hình ảnh chất lượng cao. Gói thấp nhất là gói mini, khách hàng chỉ cần đóng 150.000 đồng để được thêm vào nhóm trải nghiệm với hơn 1.000 video, hình ảnh ngẫu nhiên, chất lượng kém, cắt cúp không hoàn chỉnh.

Nếu chọn gói 2 và 3, khách hàng chỉ cần vào nhóm là xem video, còn nếu vào nhóm siêu VIP sẽ cần tải ứng dụng của một hãng camera nổi tiếng, sau đó quét QR code để xem trực tiếp video từ camera đang ghi hình.

Liên hệ với một tài khoản có tên L.T hỏi về giá vào nhóm kín xem video nhạy cảm, phóng viên được giới thiệu các mức: 350 nghìn đồng/3 tháng, 600 nghìn đồng/6 tháng và 800 nghìn đồng được sử dụng vĩnh viễn. Số tiền thanh toán được các đối tượng quy đổi thành thẻ nạp điện thoại hoặc chuyển khoản vào một tài khoản ngân hàng.

Được biết, sau khi chuyển tiền qua 1 tài khoản ngân hàng, khách hàng sẽ được L.T thêm vào 1 nhóm riêng tư có tên “nhóm Vip hack camera”. Các thành viên trong nhóm sẽ được hướng dẫn lưu các mã code trên về máy và tải ứng dụng Hik-Connect để quét các mã code sau đó xem trực tiếp camera được hack từ các gia đình.

Cần kiểm soát và ngăn chặn kịp thời

Trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo, Telegram và cả những ứng dụng trò chuyện mã hóa khác, nhiều nhóm kín đã được lập ra với mục đích giao dịch và buôn bán các video có nội dung đồi trụy. Các nhóm này hoạt động rất tinh vi, kín đáo, và thường chỉ cho phép những thành viên đã được mời hoặc xác nhận tham gia.

Các quản trị viên của những nhóm kín này thường sử dụng tài khoản ẩn danh để tham gia vào các diễn đàn, hội nhóm công khai, sau đó chia sẻ đường link dẫn vào nhóm kín hoặc dụ dỗ người dùng bằng những lời mời hấp dẫn. Để tạo sự tin tưởng, họ thường cho xem trước một số đoạn video ngắn và hứa hẹn về nội dung đặc biệt sau khi thành viên đóng phí tham gia.

Để trở thành thành viên của các nhóm kín này, người dùng thường phải trả một khoản phí nhất định qua chuyển khoản hoặc ví điện tử. Sau khi vào nhóm, họ sẽ có quyền truy cập vào các video, hình ảnh đồi trụy hoặc thậm chí có thể mua những video theo yêu cầu với giá cả thỏa thuận.

Các nhóm này thường hoạt động với tính bảo mật cao, sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa như Telegram để tránh bị phát hiện. Quản trị viên thường yêu cầu thành viên sử dụng các tài khoản ảo, không để lộ danh tính và đảm bảo không tiết lộ thông tin nhóm ra bên ngoài. Nếu bị phát hiện vi phạm, thành viên sẽ ngay lập tức bị đuổi khỏi nhóm và chặn truy cập.

Nội dung đồi trụy không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ, hành vi của người xem mà còn làm suy đồi đạo đức xã hội. Đặc biệt, đối với giới trẻ, việc tiếp xúc với nội dung này có thể dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc về tình dục và các giá trị văn hóa.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc sản xuất, phát tán, hoặc mua bán các nội dung khiêu dâm, đồi trụy là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người tham gia các hoạt động này có thể phải đối mặt với án phạt tù, phạt tiền, hoặc các hình thức xử phạt hành chính khác tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

Nhiều đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tính tò mò của người dùng để lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền trước nhưng không cung cấp nội dung như đã hứa. Ngoài ra, trong một số trường hợp, kẻ xấu có thể ghi lại thông tin cá nhân hoặc hình ảnh nhạy cảm của thành viên để tống tiền hoặc sử dụng vào mục đích xấu khác.

Các video đồi trụy thường được phát tán bất hợp pháp, không chỉ vi phạm quyền riêng tư của người xuất hiện trong video mà còn có thể bị kẻ xấu lợi dụng để bôi nhọ danh dự, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của nạn nhân.

Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả của việc tham gia vào các hoạt động mua bán video đồi trụy. Họ dễ dàng bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn hấp dẫn mà không biết rằng mình đang vi phạm pháp luật và có thể phải chịu những hình phạt nghiêm trọng.

Để ngăn chặn sự lan rộng của các nhóm kín bán video đồi trụy, cần có sự phối hợp từ nhiều phía. Các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của người dân về các hoạt động bất hợp pháp trên mạng, đặc biệt là việc mua bán video đồi trụy. Giới trẻ cần được trang bị kiến thức về an toàn mạng và hậu quả của việc tiếp cận nội dung xấu. Các cơ quan chức năng cần phối hợp với các nền tảng mạng xã hội để giám sát chặt chẽ các hoạt động bất hợp pháp. Cần xây dựng hệ thống phát hiện và ngăn chặn kịp thời những nhóm kín có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Người sử dụng mạng xã hội cần cảnh giác với các lời mời tham gia nhóm kín hoặc những lời đề nghị bất thường. Khi phát hiện các hành vi đáng ngờ, cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

