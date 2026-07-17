Xử lý người tương tác với trang mạng phản động và đưa tin bịa đặt

Từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tà Lài đã phát hiện một trường hợp có hành vi tương tác với các tài khoản, kênh thông tin có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Ngay sau đó, Công an xã Tà Lài đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đồng Nai xác minh, làm rõ trường hợp ông N.M.L (SN 1985, ngụ xã Tà Lài) có hành vi theo dõi, tương tác (like) trên hệ thống kênh "Thời báo" của các đối tượng phản động lưu vong có hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam trên không gian mạng.

Ngày 14/7, Công an xã Tà Lài đã mời ông N.M.L đến làm việc. Tại cơ quan Công an, ông N.M.L thừa nhận do thiếu hiểu biết, chưa nhận diện đầy đủ bản chất và mức độ nguy hại của các nội dung xấu, độc trên không gian mạng nên đã tương tác với một số bài viết, video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc. Sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật và phân tích những tác hại của việc tương tác, lan truyền các nội dung xấu độc, ông N.M.L đã nhận thức rõ hành vi của mình; cam kết không tái phạm, không theo dõi, chia sẻ hoặc tương tác với các tài khoản, kênh thông tin có nội dung phản động, chống phá. Đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Ông N.M.L làm việc với Công an xã Tà Lài.

Liên quan đến hành vi này, Công an phường Long Hưng cũng đã quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Công an phường phát hiện facebook cá nhân do ông N.D.L (ngụ phường Long Hưng) đã chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, gây nguy cơ hiểu lầm trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trên tài khoản facebook cá nhân của mình, ông N.D.L đã nhiều lần đăng tải, chia sẻ các bài viết chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Làm việc với Công an địa phương, ông N.D.L đã thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng là không đúng quy định của pháp luật và cam kết không tái phạm.

Công an làm việc với một trường hợp đưa tin bịa đặt.

Để xử lý tình trạng chia sẻ thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội, Công an TP Đồng Nai đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai để xác minh, xác định có nhiều thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là sai sự thật gây tâm lý hoài nghi, bức xúc trong dư luận xã hội. Cụ thể, tại trường THPT Phước Bình, bài đăng của tài khoản "gnhgi_12" đưa thông tin sai về kết quả học tập của một thí sinh nhằm tạo cảm giác bất thường về điểm thi. Qua xác minh, điểm thi thử môn toán của thí sinh T.T.A.D là 6 điểm, không phải 4 điểm như nội dung được lan truyền.

Tại trường THPT Long Phước, bài đăng của tài khoản “tuansang3648” và kèm theo một số bình luận phản ánh thí sinh T.T.Q.M mang điện thoại vào phòng thi và cả trường đều biết nhưng không ai phản ánh, đạt thủ khoa không được trường biểu dương… Tuy nhiên, qua xác minh thì thí sinh T.T.Q.M không phải là thủ khoa của trường. Công an Đồng Nai đã mời người đăng bình luận trong bài viết lên làm việc, kết quả người này đã thừa nhận nội dung chỉ mang tính “đùa giỡn”, đồng thời đã gỡ bỏ bài viết, đăng tin đính chính và xin lỗi.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đồng Nai, thời gian qua các đối tượng phản động, chống đối thường lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng kích động, lôi kéo người dân tham gia bình luận, chia sẻ nhằm tạo dư luận tiêu cực, gây mất ổn định về an ninh, trật tự. Nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết, tâm lý tò mò hoặc chủ quan đã vô tình trở thành người lan truyền, tiếp tay cho các hoạt động chống phá. Qua những vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không theo dõi, like, bình luận, chia sẻ hoặc tương tác dưới bất kỳ hình thức nào đối với các tài khoản, trang mạng, hội nhóm có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước hoặc thông tin chưa được kiểm chứng.