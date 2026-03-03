Đêm kinh hoàng của hai vợ chồng khi bị con rể cũ truy sát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm xâm hại sức khỏe người khác của Nguyễn Thành Phát (SN 1995, trú tại xã Phú Nghĩa, hiện trú tại phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân giữa Phát và vợ cũ là chị T.T.A.T. (SN 1997).

Tối ngày 26/2, sau một hồi nhắn tin qua lại với những lời lẽ thách thức, đe doạ, Phát mang theo một cây dao, điều khiển xe đạp điện xông thẳng về nhà vợ cũ tại thôn Bình Đức 1, xã Phú Nghĩa.

Tại đây, lợi dụng đêm tối, Phát lén lút đi vòng phía sau nhà, bất ngờ đột nhập vào phòng ngủ của ông T. và bà L. (bố mẹ đẻ của chị T.).

Đối tượng Nguyễn Thành Phát. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Trong cơn kích động, đối tượng đã dùng dao tấn công liên tiếp khiến hai nạn nhân bị thương nặng, gây chấn động dư luận địa phương. Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ Nguyễn Thành Phát khi y đang ẩn náu tại khu phố Sơn Giang 2, phường Phước Long.

Mở rộng hiện trường, công an cũng đã thu giữ được hung khí gây án là một cây dao, bị đối tượng vứt bỏ trên đường tháo chạy, cách hiện trường khoảng 7km.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.