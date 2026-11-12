Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Danh tính nữ chủ quán cà phê bố trí người cảnh giới cho tụ điểm mại dâm

Sự kiện: Tin pháp luật

Nguyễn Thị Thu Hoà mở quán cà phê tại xã Nguyệt Đức, đồng thời quản lý nhà trọ đối diện để khách mua bán dâm, bố trí người cảnh giới nhằm đối phó công an.

Ngày 12/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thu Hoà (36 tuổi) về hành vi chứa mại dâm.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hoà. Ảnh: CACC

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hoà. Ảnh: CACC

Theo công an, Hoà làm chủ quán “Cafe Giải Khát” trên tỉnh lộ 303, xã Nguyệt Đức. Đáng chú ý, cơ sở này thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, bố trí người cảnh giới nhằm đối phó, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khoảng 12h45 ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra, phát hiện 3 đôi nam nữ mua bán dâm tại nhà trọ Tuấn Hương, đối diện quán cà phê. Nhà trọ này cũng do Hoà trực tiếp quản lý. Công an thu giữ 1,9 triệu đồng Hoà thu của 3 khách mua dâm, cùng các vật chứng liên quan.

Ám hiệu riêng của quản lý quán karaoke khi cho nhân viên bán dâm
Ám hiệu riêng của quản lý quán karaoke khi cho nhân viên bán dâm

Theo Công an TPHCM, để thu hút khách và tăng doanh thu, quản lý Karaoke Yến Như và Karaoke Holiday thống nhất cho phép nhân viên nữ bán dâm. Khi khách...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đức Hoàng ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vietnamnet.vn/nu-chu-quan-ca-phe-bo-tri-nguoi-canh-gioi-cho-tu-diem...

-12/11/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN