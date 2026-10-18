Đang chấp hành án giết người, phạm nhân tiếp tục cầm kéo đâm bạn tù

Nguyễn Như Lâm, 36 tuổi, trú Giảng Võ, Hà Nội vừa bị VKSND Hà Nội truy tố tội Giết người.

Năm 2013, Lâm gây rối trật tự công cộng, bị đưa vào trường giáo dưỡng trong 18 tháng. Ba năm sau, Lâm tiếp tục bị TAND TP Hà Nội phạt 15 năm tù về tội Giết người, đang thi hành án.

Trong vụ án đang bị truy tố, VKS xác định Lâm cùng Cương, Vĩnh đều là phạm nhân tại Phân trại số 3, cùng lao động tại xưởng tô tượng thuộc Trại giam Thanh Xuân, Bộ Công an.

Trưa 3/10/2025, khi Vĩnh đi đổ rác về xưởng, Lâm đi đến đưa một chiếc bánh mời ăn.

Vĩnh từ chối rồi đứng dậy đi về chỗ nghỉ thì va vào người Cương khiến anh này ngã xuống đất.

Cương đứng dậy hỏi lý do va vào người mình, Vĩnh đấm vào mặt Cương và hai người xô xát. Thấy vậy, cán bộ quản giáo yêu cầu cả hai dừng lại, đi lên phòng giáo dục để làm việc.

Khi Cương quay lưng đi trước, Vĩnh đứng ở phía sau lưng đã vơ lấy chiếc kéo ở trên bàn gần đó, là dụng cụ lao động hàng ngày của phạm nhân, để đánh.

Lâm thấy vậy can ngăn nhưng bị Vĩnh cầm kéo đâm trượt, gây ra vết xước trên cổ tay trái. Bực tức, Lâm đấm vào mặt Vĩnh rồi giằng lấy chiếc kéo, đánh trả.

Giám định thương tích kết luận Vĩnh bị mẻ bản ngoài xương sọ vùng thái dương, tổn hại 12% sức khỏe.

Cơ quan tố tụng cho rằng việc Lâm dùng hung khí nguy hiểm đập vào vị trí trọng yếu trên cơ thể của Vĩnh, nhưng nạn nhân không bị tử vong là nằm ngoài ý muốn chủ quan.

Quá trình điều tra, Vĩnh và gia đình không yêu cầu Lâm bồi thường dân sự và có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho Lâm.

Vụ án sẽ được TAND Hà Nội xét xử thời gian tới.