Người đàn ông tự đào huyệt cho chính mình, định đập đầu tự sát

Phát hiện một người đàn ông tự đào huyệt mộ với ý định chuẩn bị nơi an nghỉ cho chính mình, lực lượng Công an xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ đã lập tức có mặt, ngăn chặn kịp thời hành vi tự sát, giúp người này thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18/10/2026, Công an xã Vân Bán nhận được tin báo về trường hợp ông L.V.H, trú tại thôn Đá Cổng, có biểu hiện bất thường về tâm lý. Người dân cho biết ông H. đã tự đào một hố đất phía sau nhà với ý định làm huyệt mộ cho chính mình.

Chiếc hố do ông H. tự đào với ý định làm huyệt mộ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Nhận thấy vụ việc có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, Công an xã Vân Bán nhanh chóng phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Khi tiếp cận, lực lượng chức năng phát hiện ông H. đang trong trạng thái tinh thần không ổn định và có ý định đập đầu tự sát. Bằng các biện pháp vận động, thuyết phục kết hợp can thiệp kịp thời, lực lượng làm nhiệm vụ đã ngăn chặn được hành vi nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho ông H. và những người xung quanh.

Theo ghi nhận, chiếc hố do ông H. đào trước đó khá lớn và được ông xác định là nơi chôn cất bản thân, khiến người dân địa phương không khỏi lo lắng, ám ảnh.

Cán bộ Công an xã Vân Bán động viên ông H. từ bỏ ý định tự gây thương tích. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Sau khi ổn định tình hình, Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương đưa ông H. về nhà an toàn, đồng thời liên hệ Trạm Y tế xã để thăm khám, theo dõi sức khỏe. Gia đình cũng được động viên quan tâm, giám sát sát sao hơn đối với tình trạng tâm lý của ông.

Thông tin ban đầu cho thấy ông H. có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, chính quyền cơ sở, ngành y tế và người dân, một vụ việc có thể dẫn đến hậu quả đau lòng đã được ngăn chặn kịp thời.

Đại diện cơ quan chức năng khuyến cáo, đối với những trường hợp có dấu hiệu bất ổn về tâm lý hoặc nguy cơ tự làm hại bản thân, người thân và cộng đồng cần đặc biệt quan tâm, theo dõi sát sao. Khi phát hiện biểu hiện bất thường, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng và cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.