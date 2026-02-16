Đã bắt được người đốt 2 xe ô tô và cổng chùa trong đêm

Cổng thông tin điện tử Đặc khu Cát Hải (TP. Hải Phòng) cho biết, mới đây cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã xác minh làm rõ và bắt giữ đối tượng đốt xe ô tô và cánh cổng chùa trong đêm.

Theo đó, vào ngày 15/2, Công an Đặc khu Cát Hải tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc xảy ra 2 vụ cháy xe ô tô tại thôn Lục Độ và khu vực trước Đình làng Hòa Hy (ở Đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng).

Trong 1 đêm, 2 xe ô tô bị đối tượng Vũ Văn Tân châm lửa đốt. Ảnh: Cơ quan Công an.

Cùng ngày, tại chùa Sùng Khánh Gia Lộc (thôn Tiến Lộc, Đặc khu Cát Hải), một đối tượng đã sử dụng phao xốp áp vào cửa chính rồi châm lửa đốt, gây hư hỏng nghiêm trọng tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an Đặc khu Cát Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, truy xét đối tượng gây án. Đến 8h30 cùng ngày, cơ quan chức năng đã triệu tập Vũ Văn Tân (SN 1989, trú tại thôn Hòa Hy, Đặc khu Cát Hải) để làm việc.

Chân dung đối tượng Vũ Văn Tân. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi đốt 2 xe ô tô và cửa chùa Sùng Khánh Gia Lộc.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định tạm giam đối tượng Vũ Văn Tân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.