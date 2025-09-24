Đã bắt được 1 nghi can giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh

Ngày 24-9, Thông tin từ UBND Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, cho biết Công an phường Long An đã xác định được đôi nam nữ gây ra vụ cướp điện thoại của một phụ nữ khuyết tật tại phường Long An, và đã bắt được nghi can nữ trong vụ án.

Nghi can Thị Trúc bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21-9-2025, bà NTTT (46 tuổi, phường Long An, Tây Ninh) đang ngồi tại sạp bán thịt heo và rau củ trước nhà thì bất ngờ bị giật mất chiếc điện thoại.

Đôi nam nữ đi trên xe máy, giả vờ mua ổi rồi nhanh tay giật điện thoại của bà T.

Giả vờ mua hàng, đôi nam nữ giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật.

Đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau, gia đình phát hiện bà T tử vong tại phòng ngủ.

Bà T bị tật nguyền và mắc bệnh lao phổi, người thân lo hậu sự và đã trình báo trình báo công an chiều ngày 23-9.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Long An nhanh chóng điều tra, xác định nghi phạm là Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) và Thị Trúc (32 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú An Giang).

Cả hai thuê phòng nghỉ trước khi gây ra vụ cướp giật. Đạt là người điều khiển xe, còn Trúc giả vờ mua ổi để giật điện thoại.

Sau khi gây án, Đạt mang điện thoại đi cầm được 300.000 đồng. Số tiền này, Đạt giữ lại, mua cho Trúc một thẻ cào điện thoại 20.000 đồng và một chai nước ngọt, sau đó cả hai tiếp tục thuê nhà nghỉ.

Đến sáng ngày 23-9, Đạt kêu Trúc vô Bệnh viện Đa khoa Long An để tìm tài sản lấy trộm, Trúc không đồng ý và Đạt bỏ đi.

Hiện công an đã đưa Trúc về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Trúc khai nhận toàn bộ hành vi. Riêng Đạt hiện đã bỏ trốn.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương truy tìm nghi phạm còn lại, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.