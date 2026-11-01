TPHCM: Người đàn ông dọa đâm chết tài xế xe ôm vì lo mất địa bàn vá xe

Ngày 1/11, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Dĩ An làm việc với Nguyễn Thành Sơn (51 tuổi), người hành nghề vá xe lưu động, để xác minh hành vi đe dọa tài xế xe ôm công nghệ.

Ông Sơn tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận đã chửi bới, đuổi tài xế xe ôm công nghệ khỏi khu vực và đe dọa nếu gặp lại sẽ “đập và đâm chết”. Người đàn ông này khai do nghĩ tài xế đang sửa xe trên địa bàn mình hành nghề nên đã nổi nóng, yêu cầu người này rời đi.

Theo thông tin ban đầu, hai ngày trước, sau khi uống rượu, Sơn đến đường ĐT743, đoạn gần cầu vượt 550, phường Dĩ An. Tại đây, Sơn phát hiện một nam tài xế xe ôm công nghệ đang giúp người đi đường vá bánh xe bị thủng.

Cho rằng tài xế đang xâm phạm địa bàn làm ăn, Sơn tiến đến chửi bới, yêu cầu dừng sửa xe và rời khỏi khu vực. Dù tài xế cùng người gặp sự cố giải thích chỉ đang hỗ trợ người đi đường, Sơn vẫn lớn tiếng đe dọa.

Trước lời đe dọa, nam tài xế phải dừng việc giúp đỡ, nhanh chóng rời khỏi khu vực. Tiếp nhận phản ánh, lực lượng chức năng tiến hành xác minh và mời Sơn đến làm việc.