Suýt mất hàng trăm triệu vì món quà 'bạn trai ngoại quốc' quen qua mạng gửi tặng

Thông tin từ Công an xã Trường Tân (TP Hải Phòng) cho biết, sáng nay 6/10, đơn vị phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Chi nhánh Gia Lộc kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo trên không gian mạng, qua đó giúp người dân bảo toàn số tiền hơn 182 triệu đồng.

Trước đó, chị P.T.H (trú tại xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng) đến ngân hàng Agribank chi nhánh Gia Lộc rút tiền tiết kiệm và chuẩn bị chuyển hơn 182 triệu đồng. Nhận thấy chị H. có những biểu hiện bất thường trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng đã chủ động trao đổi, đồng thời liên hệ công an xã Trường Tân phối hợp xác minh.

Đại diện Công an xã Trường Tân và ngân hàng Agribank chi nhánh Gia Lộc ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Qua làm việc, chị H. cho biết, thời gian gần đây thông qua mạng xã hội Tiktok, một tài khoản có tên "John Fred" tự giới thiệu là người gốc Hàn Quốc đang sinh sống tại Đức, kết bạn và thường xuyên nhắn tin tình cảm với chị.

Sau một thời gian làm quen, người này thông báo sẽ gửi tặng chị một kiện quà từ nước ngoài về Việt Nam, kèm hình ảnh số tiền 70.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị (vàng, điện thoại iPhone, nước hoa, mỹ phẩm) nhằm tạo lòng tin.

Để nhận được quà, chị H. được yêu cầu chuyển tiền thanh toán phí vận chuyển và các khoản "phạt hải quan". Tin tưởng, chị H. đã rút tiền tiết kiệm và chuẩn bị chuyển hơn 182 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Sau khi được cán bộ Công an xã Trường Tân và nhân viên ngân hàng phân tích, giải thích về thủ đoạn lừa đảo, chị H. mới biết bản thân đang rơi vào bẫy mà kẻ xấu dàn dựng. Lúc này, nạn nhân dừng giao dịch và chặn liên lạc với đối tượng.