Cuộc đấu trí sinh tử và mệnh lệnh “thép” của vị "Tư lệnh" Cảnh sát điều tra Công an Thủ đô

Người chỉ huy xông pha nơi "nóng" nhất

Trở lại nhịp sống bình thường sau biến cố, anh Nguyễn Xuân Chiến, bố cháu bé bị bắt cóc không giấu được sự xúc động mỗi khi nhắc lại đêm mưa định mệnh ấy. Với anh, đó không chỉ là ký ức kinh hoàng của một người cha suýt mất con, mà còn là ký ức về những chiến sỹ công an đã giành lại điều quý giá nhất cho gia đình mình.

Trong câu chuyện với PV ANTĐ đến tận bây giờ, anh Chiến vẫn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới đồng chí Nguyễn Thanh Tùng cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô thời điểm đó đã không quản hiểm nguy, thức trắng đêm truy bắt tội phạm, giải cứu con trai anh an toàn tuyệt đối. “Gia đình tôi mang ơn các anh rất nhiều. Nếu không có các anh, không biết chuyện gì đã xảy ra…”, anh Chiến nghẹn ngào.

Trong ký ức của người cha ấy, hình ảnh người chỉ huy đội mưa, bước nhanh vào trụ sở Công an phường đêm hôm đó vẫn còn nguyên vẹn. Không chỉ là một vị chỉ huy quyết đoán trong chuyên án, đồng chí Giám đốc CATP khi đó đang là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP còn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm niềm tin cho gia đình trong những giờ phút nguy nan nhất.

Không thể quên khoảnh khắc đó, anh Chiến kể lại, trong làn mưa như trút nước, tại trụ sở Công an phường Việt Hưng, bóng dáng đồng chí Nguyễn Thanh Tùng xuất hiện khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Với anh Nguyễn Xuân Chiến, dù ký ức kinh hoàng ấy đã dần lùi xa, nhưng có một hình ảnh anh không bao giờ quên: người chỉ huy cao nhất của lực lượng ông an Thủ đô bây giờ và khi đó đội mưa, bước nhanh vào tâm bão.

“Trong làn mưa, tâm trạng tôi rối bời, hoang mang, lo lắng… nhưng tôi không thể quên hình ảnh anh Tùng đầu đội mưa, đi nhanh vào trụ sở Công an phường. Người ướt sũng nhưng anh không kịp để ý, chỉ tiến nhanh đến hỏi han, trấn an vợ chồng tôi, rồi quay sang chỉ đạo phá án. Khi đó tôi không biết anh là ai, nhưng nhìn phong cách, tôi biết ngay đó là người chỉ huy…”, anh Chiến nhớ lại.

Chính từ khoảnh khắc ấy, một hành trình phá án kéo dài 10 giờ đồng hồ nghẹt thở, căng như dây đàn bắt đầu.

Hình ảnh hiện trường cháu bé bị bắt cóc, đưa lên xe ô tô

Bằng mọi giá, cháu bé phải được an toàn

Trước đó, khoảng 20h tối ngày 14/8/2023, cuộc gọi của gia đình anh Nguyễn Xuân Chiến báo tin con trai 7 tuổi bị một người đàn ông khống chế, đưa lên ô tô khi đang đi xe đạp quanh khu nhà. Chưa đầy vài phút sau, kẻ bắt cóc gọi lại, yêu cầu 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Thông tin lập tức được Công an quận Long Biên cũ báo cáo lên Ban Giám đốc CATP Hà Nội. Tại Trung tâm thông tin chỉ huy, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng triệu tập khẩn các lực lượng. Một cuộc họp “nóng” được thiết lập ngay trong đêm. Các đồng chí chỉ huy các phòng nghiệp vụ và CAQ Long Biên cũ đến Trung tâm thông tin chỉ huy CATP để nghe báo cáo, đánh giá tình hình và chỉ đạo phương án, kế hoạch giải cứu bé trai, bắt bằng được đối tượng gây án.

Giữa lúc mọi dữ liệu, tín hiệu từ các mũi trinh sát dồn dập đổ về Trung tâm thông tin chỉ huy, một quyết định rất nhanh được đưa ra. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp xuống địa bàn phường Việt Hưng, nơi vừa xảy ra vụ bắt cóc để nắm tình hình và chỉ đạo tại chỗ.

Chiếc xe lao đi trong màn mưa dày đặc. Không còi ưu tiên, không ồn ào, nhưng khẩn trương đến từng phút. Với ông, mỗi giây trôi qua đều có thể quyết định đến sự an toàn của cháu bé.

Đối tượng Nguyễn Đức Trung (SN 1992, trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), kẻ bắt cóc cháu bé

Khi có mặt tại trụ sở Công an phường Việt Hưng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng không dừng lại lâu. Người chỉ huy bước nhanh qua sân trong mưa, quân phục ướt sũng, lập tức tiếp cận gia đình bị hại để nắm thông tin ban đầu, đồng thời kiểm tra lại toàn bộ diễn biến tại hiện trường.

Tại đây, các mệnh lệnh được phát đi liên tục, rõ ràng, dứt khoát: khoanh vùng hướng di chuyển của đối tượng và tổ chức các mũi chốt chặn từ sớm... Không khí tại trụ sở Công an phường như “nóng” lên từng phút, khi từng chỉ đạo từ người đứng đầu lực lượng điều tra hình sự CATP được triển khai ngay lập tức.

Việc rời Trung tâm chỉ huy để xuống tận cơ sở không chỉ giúp thông tin được kiểm chứng trực tiếp, mà còn tạo nên một “điểm tựa” tinh thần đặc biệt cho lực lượng tham gia phá án và cả gia đình nạn nhân. Trong lúc hoang mang nhất, sự xuất hiện của người chỉ huy với phong thái bình tĩnh, quyết đoán đã góp phần giữ vững nhịp độ của toàn bộ chuyên án. Phong cách chỉ huy ấy vừa sát hiện trường, quyết đoán, vừa truyền niềm tin, nhanh chóng lan tỏa tới toàn bộ lực lượng tham gia chuyên án.

Trong khi các mũi căng mình lần theo từng dấu vết mong manh của đối tượng, gia đình cháu bé cũng bước vào những giờ phút căng thẳng tột độ. Anh Nguyễn Xuân Chiến được lực lượng Công an đưa về Trung tâm thông tin chỉ huy để phối hợp cung cấp thông tin, đồng thời đảm bảo an toàn và phục vụ quá trình điều hành chung của chuyên án.

Ở một diễn biến khác, theo đúng chỉ dẫn từ đối tượng, mẹ cháu bé buộc phải một mình di chuyển đến điểm hẹn đã được sắp đặt sẵn. Không người đi cùng, không được phép để lộ bất kỳ dấu hiệu nào, chị lặng lẽ mang theo số tiền chuộc bước vào một hành trình đầy áp lực và rủi ro.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khi đó là Thiếu tướng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia phá án

Các lực lượng tham gia phá án được trao khen tại trụ sở CATP Hà Nội

Tại Trung tâm thông tin chỉ huy, anh Chiến dõi theo từng diễn biến trong nỗi lo thắt ruột. Còn ở ngoài kia, người mẹ vừa phải giữ bình tĩnh trước những cuộc gọi dồn dập, vừa phải làm theo đúng yêu cầu của đối tượng để bảo toàn tính mạng cho con.

Giữa hai đầu chiến tuyến, một bên là phòng chỉ huy căng thẳng đến nghẹt thở, một bên là "điểm hẹn” đầy rủi ro. Trong bối cảnh đó, mệnh lệnh được Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng quán triệt xuyên suốt: phải giải cứu cháu bé an toàn tuyệt đối.

Cuộc đối đầu nghẹt thở trong đêm

Từng chỉ đạo, mệnh lệnh của người chỉ huy chuyên án lúc đó được quán triệt, thông suốt và triển khai quyết liệt đến hàng chục tổ công tác thời điểm ấy đang di chuyển qua nhiều địa phương, hay đang "ém" ở những vị trí, khu vực mà kẻ bắt cóc cháu bé có thể đi qua, hay dừng lại. Suốt đêm 14 đến sáng 15-8, các hướng truy tìm từng bước được khoanh dần.

Cháu bé bị bắt cóc trở về an toàn trong vòng tay bố

0h sáng 15-8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng rời Trung tâm thông tin chỉ huy, trực tiếp chỉ đạo một tổ công tác đặc biệt lên đường về tỉnh Hà Nam, truy bắt đối tượng... Giữa hàng loạt thông tin còn rời rạc, một thực tế hiện lên rõ ràng: đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng và chiếc xe sử dụng mang biển kiểm soát giả. Hành vi liều lĩnh nhưng không bộc phát, mà rõ ràng đã được tính toán trước.

Các phương án được đưa ra, phân tích, điều chỉnh liên tục. Từng đề xuất của các đơn vị đều được "cân lên đặt xuống" kỹ lưỡng. Ở tuyến trực tiếp chỉ huy điều tra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng giữ vai trò then chốt trong việc tổ chức lực lượng, dựng lại hành trình đối tượng và điều phối các mũi trinh sát.

Gần 200 cán bộ chiến sĩ được huy động ngay trong đêm. Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Long Biên (cũ) là lực lượng chủ công. Các tổ công tác tỏa đi nhiều hướng, mở rộng phạm vi truy vết ra các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Nam…

Mưa lớn khiến việc rà soát càng thêm khó khăn. Nhiều thời điểm, dấu vết gần như bị xóa sạch. Nhưng tại Trung tâm chỉ huy, không khí chưa bao giờ hạ nhiệt. Dữ liệu liên tục được cập nhật, đối chiếu, phân tích. Mỗi phút trôi qua, áp lực lại đè nặng hơn. Bởi ở đâu đó, một đứa trẻ đang nằm trong tay kẻ nguy hiểm.

Quá trình truy vết cho thấy đối tượng di chuyển liên tục, thay đổi hướng đi nhằm đánh lạc hướng; Đồng thời liên tục gọi điện gây áp lực, thúc ép gia đình chuẩn bị tiền chuộc trong thời gian ngắn. Điểm giao tiền được xác định tại khu công nghiệp Đồng Văn (Hà Nam), nơi có địa hình vắng vẻ, nhiều lối thoát.

Trong khi gia đình nạn nhân gấp rút xoay xở tiền bạc, lực lượng Công an vừa phải theo sát mọi động thái, vừa xây dựng phương án tiếp cận để không gây nguy hiểm cho cháu bé. Thời gian trôi về quá nửa đêm. Các hướng truy vết dần được thu hẹp.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thăm Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, bị thương trong lúc vây bắt đối tượng

Bản hùng ca thầm lặng trong mưa

Gần 5h sáng, khi màn đêm còn chưa kịp tan, cuộc vây bắt bước vào thời khắc quyết định. Sau khi nhận tiền, đối tượng lập tức lên xe bỏ chạy, liên tục đánh lái qua những tuyến đường nhỏ với ý đồ cắt đuôi. Nhưng mọi hướng di chuyển của hắn đều đã nằm trong tính toán của Ban chuyên án và các mũi công tác được lệnh siết chặt vòng vây.

Tại một đoạn đường hẹp dẫn ra khu vực giáp khu công nghiệp, chiếc xe nghi vấn bị dồn vào thế bí. Không còn đường thoát, đối tượng bất ngờ tăng tốc, tìm cách lao qua chốt chặn. Ngay lập tức, các trinh sát áp sát đồng loạt ập vào. Tiếng kính vỡ chát chúa giữa không gian tĩnh mịch. Bỗng trong tích tắc giằng co, đối tượng rút súng chống trả. Một tiếng nổ vang lên và Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, bị trúng đạn vào đùi. Máu thấm nhanh qua ống quần, nhưng anh vẫn không buông tay, tiếp tục ghì chặt đối tượng, cùng đồng đội quật ngã, khóa tay kẻ bắt cóc. Cuộc khống chế diễn ra chỉ trong vài chục giây, nhưng là những giây phút sinh tử.

Cháu bé bị bắt cóc an toàn trong vòng tay các chiến sỹ công an và bố

Đúng thời điểm đối tượng bị bắt giữ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng có mặt tại khu vực hiện trường, chỉ đạo dứt khoát: kiểm tra an toàn cho cháu bé, khẩn trương tổ chức đưa Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đi cấp cứu. Giữa không khí còn nồng mùi khói súng, mệnh lệnh của vị chỉ huy chuyên án được thực thi ngay lập tức. Chỉ ít phút sau, khi cánh cửa xe ô tô mở ra, cháu bé được đưa ra ngoài trong sự bảo vệ của các chiến sỹ công an.

An toàn! Khoảnh khắc ấy, mọi căng thẳng như vỡ òa. Nhưng với những người trong cuộc, đó không chỉ là kết thúc của một cuộc truy bắt, mà còn là kết quả của một chuỗi mệnh lệnh chính xác, kịp thời, nơi từng quyết định đều mang ý nghĩa sống còn.

Vụ án khép lại, cháu bé trở về trong vòng tay gia đình. Những giọt nước mắt đã rơi không chỉ của người thân, mà cả của những người lính vừa trải qua một đêm sinh tử. Nhưng đằng sau cái kết trọn vẹn ấy là một hành trình không khoan nhượng với tội phạm, là sự phối hợp nhịp nhàng của gần 200 cán bộ chiến sĩ và đặc biệt là dấu ấn của người chỉ huy. Ở đó, hình ảnh Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đội mưa, bước nhanh vào trụ sở Công an phường Việt Hưng không chỉ là một chi tiết đáng nhớ, mà còn là biểu tượng của phong cách lãnh đạo: dám đi đầu, dám xông pha, dám chịu trách nhiệm và luôn đặt sự an toàn của người dân lên trên hết.

Mười giờ đồng hồ trong mưa đêm đã khép lại, nhưng câu chuyện về đêm ấy vẫn còn ở lại, như một bản hùng ca thầm lặng của những người giữ bình yên cho Thủ đô.