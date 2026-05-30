Khởi tố 2 người đàn ông đánh hàng xóm vì tiếng hát karaoke

‎Ngày 30/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Độ và Nguyễn Kim Hên để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại ấp Hưng Thới 1, xã Phú Tân, tỉnh An Giang.

2 bị can Nguyễn Văn Độ, Nguyễn Kim Hên. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu, do bức xúc vì đã nhiều lần nhắc nhở người hàng xóm là anh N.V.L. (sinh năm 2001) về việc mở nhạc, hát karaoke với âm lượng lớn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều người xung quanh, nên Nguyễn Kim Hên và Nguyễn Văn Độ đã đến nhà anh L. để nói chuyện.

Trong lúc xảy ra cự cãi, Hên và Độ đã dùng tay, chân đánh anh L., sau đó tiếp tục dùng gỗ và ghế ném vào nạn nhân gây thương tích. Vụ việc chỉ dừng lại khi được người dân xung quanh kịp thời can ngăn. Anh L. sau đó được người thân đưa đi điều trị.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Kim Hên và Nguyễn Văn Độ đã thừa nhận hành vi đánh anh N.V.L. gây thương tích. Căn cứ kết quả xác minh, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định hành vi của hai đối tượng có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định của pháp luật.