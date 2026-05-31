Xin 20.000 đồng mua rượu không được, gã đàn ông đánh chủ nhà tử vong

Theo điều tra ban đầu, tối 19/5, tại nhà ông B.V.D. ở khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước, TP. Đồng Nai, Bùi Văn Vỹ và anh B.V.N. (con ruột ông D., cùng ngụ tại địa chỉ trên) ngồi uống rượu trên nền nhà. Lúc này, ông D. nằm ngủ trên võng cách đó khoảng 3m.

Đến khoảng 19h cùng ngày, sau khi uống gần hết 2 lít rượu, anh N. say nên đi ngủ trước. Vỹ tiếp tục uống rượu một mình và chơi game trên điện thoại di động.

Đối tượng Bùi Văn Vỹ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 20h, khi gần uống hết số rượu còn lại, Vỹ muốn mua thêm rượu để uống nhưng không còn tiền nên xin ông D. 20.000 đồng. Tuy nhiên, ông D. cho biết chỉ còn 10.000 đồng. Nghe vậy, Vỹ không lấy tiền, bực tức đập mạnh chiếc điện thoại đang cầm xuống nền nhà rồi tiếp tục ngồi uống rượu.

Thấy Vỹ có thái độ tức giận, ông D. ngồi dậy nhưng bị mất thăng bằng và ngã xuống nền nhà. Khi vừa ngồi dậy, ông D. bị Vỹ dùng tay phải tát vào vùng tai trái. Khi nạn nhân phản ứng, Vỹ tiếp tục cầm các vật dụng trên bàn nhậu ném trúng vùng đầu và mặt của ông D., gây thương tích.

Chưa dừng lại, Vỹ còn dùng chân phải đạp mạnh vào vùng cổ và ngực trái của nạn nhân. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng đến rạng sáng 20/5, ông D. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Bùi Văn Vỹ bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.