Truy bắt nhanh kẻ trộm vàng, USD trị giá 420 triệu đồng

Ngày 23/12, Công an huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) đang tạm giữ Nguyễn Hoàn Sang (SN 1997, ngụ xã Long Hòa, thị xã Gò Công) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra, trưa 21/12, Sang đột nhập vào nhà chị Đặng Thị Ngọc Phượng (ngụ ấp Hòa Thạnh, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây) trộm một số trang sức bằng vàng, kim cương, 7.000 USD và 27 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản khoảng 420 triệu đồng.

Tên Sang tại Cơ quan điều tra.

Công an huyện Gò Công Tây đã nhanh chóng xác minh, điều tra. Tối cùng ngày, Công an huyện Gò Công Tây phối hợp với Công an huyện Gò Công Đông bắt giữ Sang tại nhà trọ ở ấp Giồng Tân (xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông).

Sang khai nhận sau khi trộm tài sản đã đem đến tiệm vàng ở thị trấn Tân Hòa (huyện Gò Công Đông) bán 1 sợi dây chuyền, 2 lắc tay vàng 24K và đổi 6.010 USD được tổng số tiền 208 triệu đồng. Số tài sản còn lại, Sang cất giấu.

Tang vật được thu giữ.

Công an huyện Gò Công Tây đã thu hồi toàn bộ tài sản và tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]