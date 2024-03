Bắt giữ gã đàn ông đột nhập nhà vắng chủ, phá két sắt lấy trộm vàng, USD

Ngày 23-3, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang tạm giữ Tào Văn Đức (35 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) do hành vi trộm cắp tài sản.

Khu dân cư Thiên Lý

Rạng sáng 19-3, Đức đã trèo hàng rào vào một căn nhà trên đường D9, khu dân cư Thiên Lý, phường Phước Long B trong lúc chủ nhà đi vắng.

Đức dùng xà beng cạy, phá két sắt rồi trộm nhiều vàng, USD, điện thoại... Tổng trị giá tài sản ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Chủ nhà sau đó báo công an. Công an phường Phước Long B và Công an TP Thủ Đức vào cuộc truy xét và bắt giữ Đức ngày 22-3.

Nguồn: [Link nguồn]