Công an đột kích nhiều 'ổ bay lắc', tạm giữ 148 người

Ngày 15-9, Công an tỉnh Gia Lai đã có thông tin chính thức vụ huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an đột kích nhiều tụ điểm “bay lắc” trên địa bàn phường Diên Hồng và tạm giữ 148 người tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tạm giữ 148 người tổ chức, sử dụng ma túy. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 1 giờ, ngày 15-9, Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt đột kích, khám xét nhiều tụ điểm “bay lắc” trên địa bàn phường Diên Hồng, gồm một quán karaoke trên đường Wừu và ba nhà nghỉ ở đường Thống Nhất, Cao Bá Quát và Đống Đa.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an tạm giữ 148 người (56 nữ, 92 nam) đang tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy; thu giữ tại hiện trường nhiều loại ma túy tổng hợp như khay (Ketamin), kẹo (MDMA)…

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Tang vật thu giữ.

Theo ghi nhận ban đầu, các địa điểm trên đăng ký loại hình kinh doanh karaoke nhưng phòng hát đã cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thêm giường nệm, sô pha, đèn nháy, loa cỡ lớn…, để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của các “dân chơi”.

Đồng thời, chủ quán cũng lắp thêm nhiều camera, cửa bảo vệ nhằm trốn tránh sự phát hiện và đối phó với cơ quan chức năng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.