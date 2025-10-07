Cô gái chống trả quyết liệt khiến tên cướp bỏ chạy, nhảy sông tẩu thoát vẫn bị bắt

Tối 6/10, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp Công an xã Thạnh Đức điều tra, truy xét và bắt giữ Trương Lâm Vạn (SN 1979, hiện trú ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi “cướp tài sản”.

Trương Lâm Vạn

Khoảng 23 giờ ngày 5/10, Vạn chạy xe máy trên đường số 22 (ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức) thì nhìn thấy chị N.T.T.H. (SN 1996, ngụ ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức) đang điều khiển xe máy SH với tốc độ chậm phía trước.

Thời điểm này, khu vực vắng người. Thấy thời cơ thuận lợi, Vạn lập tức tăng tốc vượt lên, sau đó cúp đầu xe chị H. vào lề. Khi nạn nhân vừa dừng lại, đối tượng dùng cây liềm mang theo khống chế chị H. cướp tài sản. Dù bất lợi nhưng chị H. rời xe chống trả quyết liệt, đồng thời tri hô cầu cứu.

Cướp không thành, Vạn bỏ chạy nhảy xuống dòng nước bơi qua sông trốn thoát.

Công an xã Thạnh Đức phối hợp Cảnh sát hình sự tỉnh chốt chặn các tuyến đường truy tìm theo dấu vết nghi phạm khu dân cư lân cận.

Tập trung điều tra truy xét, Công an có đủ chứng cứ xác định đối tượng gây án chính là Trương Lâm Vạn hiện làm công nhân của một công ty thuộc Khu công nghiệp Phước Đông. Ngay lập tức, lệnh bắt giữ khẩn cấp được thực hiện.

Tang vật thu được gồm 1 xe máy, 1 cây lưỡi liềm, 1 chiếc dép, 1 áo sơ mi dài tay. Test nhanh, đối tượng âm tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.