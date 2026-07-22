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Chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng chỉ nhờ những bức ảnh đã chỉnh sửa

Sự kiện: Tin pháp luật

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Giàu (sinh năm 1988, trú tại tỉnh An Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, do túng thiếu vì các khoản nợ, từ cuối năm 2024 đến tháng 2/2026, Giàu đã làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng rồi chỉnh sửa và chụp ảnh gửi cho nhiều người để làm "căn cứ" vay tiền.

Nguyễn Thị Giàu bị khởi tố. Ảnh: Tiến Tầm.

Nguyễn Thị Giàu bị khởi tố. Ảnh: Tiến Tầm.

Để tạo lòng tin, Giàu áp dụng thủ đoạn "lấy của người sau trả cho người trước", liên tục trả một phần gốc và lãi đúng hạn để các nạn nhân tiếp tục sập bẫy. Với phương thức này, Giàu đã lừa 5 người, chiếm đoạt tổng cộng 59 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện bị lừa, các nạn nhân đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Theo T.Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/07/2026 14:45 PM (GMT+7)
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