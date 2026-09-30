“Chạy tâm thần” cho nhiều người, "bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh bị đề nghị 30 năm tù

Sáng 30/9, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tiến hành phần tranh luận trong phiên xử vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Mở đầu tranh luận, đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án với 65 bị cáo.

Phía công tố nhậ định, đối với tội “Nhận hối lộ” trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, là người tham gia nhiều nhất, nhận số tiền nhiều nhất là hơn 8 tỷ đồng nên cần phải chịu mức án cao nhất.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: X.A

Về hành vi đưa hối lộ, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh – người có 7 tiền án, bị xác định dùng tiền, lợi ích vật chất khác để khiến các bác sĩ, nhân viên y tế tạo điều kiện cho mình sinh sống cùng chồng, con, người giúp việc khi điều trị bắt buộc. Cô ta cũng chi tiền để chồng là Lê Văn Đông được chứng nhận tâm thần. Tổng số, bị cáo hối lộ hơn 1.5 tỷ đồng.

Mai Anh còn môi giới hối lộ để “chạy chứng nhận tâm thần” cho nhiều người, hưởng lợi hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, cô ta còn lừa đảo 2,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn “chạy” cho tội phạm ma túy được chứng nhận tâm thần.

Từ những căn cứ, nhận định trên Viện kiểm sát đề nghị HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh án từ 17-18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 15-16 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 8-9 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”, tổng hợp là 30 năm tù.

Chồng bị cáo Mai Anh là Lê Văn Đông bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 8-9 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp từ 17 – 19 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Trường bị viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Hoàng Tất Thành, cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần miền núi, bị đề nghị từ 10 – 11 năm tù.

Trong vụ án, cựu kiểm sát viên Dương Thị Hòa bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; Phạm Minh Tuấn, cựu Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, bị đề nghị 10 – 12 năm tù. Các bị cáo khác bị đề nghị từ 2 đến 18 năm tù.

Nguyễn Thị Mai Anh bị đề nghị 30 năm tù.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Mai Anh là người có 7 tiền án, tiền sự. Chồng Mai Anh là Lê Văn Đông cũng có đến với 13 tiền án, tiền sự.

Vụ án bắt đầu hồi 23h45 ngày 07/6/2025, tại khu vực trạm dịch vụ ở biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Lê Văn Đông có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho một số đối tượng.

Trong số này có Trần Quốc An, nhân viên khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Cơ quan điều tra đã thu giữ của Lê Văn Đông tang vật là ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, có 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa điều trị bắt buộc nam của Viện pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 (phường Sầm Sơn, Thanh Hóa) cùng khách sạn với vợ chồng Đông và Mai Anh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và nơi chữa bệnh bắt buộc của vợ chồng Mai Anh đều thu được ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông cùng đồng phạm lợi dụng việc này để cố tình giả các triệu chứng lâm sàng như: Tuyệt thực, la hét, tự gây thương tích, không ngủ, đập phá, nói nhảm, ảo tưởng... để được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm giám định.

Từ đó, các bị cáo được áp dụng biện pháp chữa bệnh để trì hoãn việc thi hành án và để được trừ thời gian chữa bệnh bắt buộc vào thời gian thi hành án phạt tù hoặc tìm cách bỏ trốn để tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Các bị cáo còn sử dụng chính địa điểm nơi chữa bệnh bắt buộc tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 để làm nơi thực hiện các hành vi phạm tội và che giấu hành vi vi phạm với cơ quan chức năng. Việc này thể hiện tính chất tinh vi, xảo quyệt trong quá trình phạm tội.

Cơ quan điều tra cho rằng, đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc Mai Anh, Lê Văn Đông cùng nhiều đối tượng khác đang được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhưng vẫn sinh hoạt, đi lại như bình thường, trốn khỏi nơi chữa bệnh bắt buộc và phạm tội mới, thậm chí rủ các bác sĩ cùng sử dụng trái phép ma túy trên bãi biển.

Điều tra xác định từ năm 2021, Nguyễn Thị Mai Anh đã nhiều lần tổ chức và chi trả kinh phí cho cán bộ, nhân viên thuộc Viện pháp y tâm thần Trung ương nghỉ dưỡng .

Do được nhóm bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện cấp cho “kim bài” là giấy chứng nhận tâm thần, Nguyễn Thị Mai Anh dù nhiều lần bị khởi tố, bắt giam về các tội phạm khác nhau nhưng không ăn năn hối cải mà tiếp tục thực hiện nhiều các hành vi vi phạm pháp luật.

Ở hành vi đưa hối lộ, điều tra xác định trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thân Trung ương, Mai Anh hối lộ cho cán bộ, nhân viên tại đây theo tháng hoặc các dịp ngày lễ, ngày nghỉ hoặc tổ chức đi du lịch.

Việc hối lộ cũng diễn ra mỗi khi Mai Anh cùng đàn em muốn ra ngoài, các đối tượng chữa bệnh khác muốn ra ngoài bệnh viện.

Thậm chí "bà trùm" này còn chi tiền để được ở phòng riêng có điều hòa và cho 2 con nhỏ, 2 người giúp việc vào ở chung trong Viện pháp y. Tổng số, Mai Anh bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 1,3 tỷ đồng, chưa kể các quà tặng khác của cô ta cho người có chức vụ, quyền hạn.