Thu giữ thùng caton đựng tiền hối lộ của cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Trong số 65 bị cáo của vụ án có 45 người từng là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” và “Đánh bạc".

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường bị dẫn giải tới phiên tòa.

Tại tòa, Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về 3 tội là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Chồng bị cáo Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”, SN 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị xét xử về 2 tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nhóm bị cáo Trần Văn Trường (SN 1973, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương), Ngô Văn Vinh (SN 1962, cựu Viện trưởng, đã nghỉ hưu) và Dương Văn Lương (SN 1962, cựu Phó Viện trưởng) cùng bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Trong phần thủ tục phiên tòa, Thư ký ghi biên bản phiên tòa thông báo, 46/69 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được triệu tập có mặt tại tòa và 2 luật sư vắng mặt.

"Bà trùm" tội phạm Nguyễn Thị Mai Anh trả lời Hội đồng xét xử tại phần thủ tục phiên tòa.

Khai báo khi được hỏi về lý lịch bản thân, “bà trùm” tội phạm Nguyễn Thị Mai Anh trình bày, bị cáo này sinh sống như vợ chồng với Lê Văn Đông được 18 năm và có với nhau 5 người con.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội) làm chủ tọa và dự kiến kéo dài trong 10 ngày. Hội đồng xét xử đã dành phần lớn thời gian của buổi sáng ngày khai mạc để kiểm tra căn cước, lý lịch các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, Trần Văn Trường đã nhận 4,6 tỷ đồng từ “bà trùm” Mai Anh và một số đối tượng khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh lý. Mục đích của việc này là để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án phạt tù.

Bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng) trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử.

Bị cáo Trường còn nhận hơn 3,3 tỷ đồng từ cán bộ của viện để tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc; nhận tiền từ Mai Anh để tạo điều kiện cho “bà trùm” được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số nhân viên của viện được đi học, chuyển khoa.

Tổng số tiền cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo hưởng lợi riêng 6,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh bị xác định sử dụng tiền bạc và lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của viện theo tháng hoặc các dịp lễ, ngày nghỉ nhằm được bỏ qua các sai phạm.

“Bà trùm” này còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của chồng; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh.

Tòa cảnh phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Cáo trạng xác định, số tiền Nguyễn Thị Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong việc đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng. Bị cáo Mai Anh còn phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã môi giới hối lộ số tiền 6 tỷ đồng để làm sai lệch kết luận giám định và có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng truy tố, tại giai đoạn điều tra, cơ quan công an tạm giữ của bị cáo Trần Văn Trường 1 thùng caton chứa hơn 4,5 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, đây là số tiền liên quan đến hành vi nhận hối lộ của bị cáo này.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 1 thùng caton chứa 5 sổ tiết kiệm (tổng cộng trị giá hơn 3,4 tỷ đồng), 6 sổ tiết kiệm (tổng cộng trị giá 55.294 USD), 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 10 miếng kim loại màu vàng, 5 bao lì xì đựng 5 miếng kim loại màu vàng.

Phiên tòa hiện đang ở phần công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo.