Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Kim Liên (Hà Nội) phát hiện một clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô "bốc đầu" trên phố Trường Chinh. Clip sau đó được đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên 'bốc đầu xe' trên phố Trường Chinh, Hà Nội. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Kim Liên khẩn trương xác minh, làm rõ những người xuất hiện trong clip. Bước đầu, cơ quan công an xác định khoảng tháng 5/2026, N.Q.H. (SN 2007), P.T.T. (SN 2009) và C.T.A. (SN 2008) đã có hành vi điều khiển xe mô tô "bốc đầu" khi lưu thông trên đường.

Các trường hợp liên quan đã được triệu tập để xác minh, làm rõ. Công an phường Kim Liên đang tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an phường Kim Liên cảnh báo, "bốc đầu xe" không phải là hành vi thể hiện bản lĩnh mà tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người điều khiển phương tiện cũng như những người tham gia giao thông.

Đáng lưu ý, việc quay clip, đăng tải hoặc cổ súy các hành vi điều khiển phương tiện nguy hiểm trên mạng xã hội có thể tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của thanh thiếu niên, đồng thời vô tình cổ vũ những hành vi vi phạm pháp luật và mất an toàn giao thông.