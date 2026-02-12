Cậu chém cháu, công an đề nghị truy tố ở Tây Ninh

Sáng 12/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Quang (57 tuổi, ngụ ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh, Tây Ninh về tội “giết người”.

Nạn nhân bị chém thương tích nặng chính là cháu ruột của bị can.

Hiện trường nơi bị can Nguyễn Văn Quang chém cháu ruột bị thương tích nặng. Ảnh: T.L

Theo cáo buộc của cảnh sát, Nguyễn Văn Quang là cậu ruột của anh Vũ Bá Dũng (45 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Khánh), hai gia đình cách nhau không xa. Vài năm gần đây giữa anh Dũng và Quang thường xuyên mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản.

Nguyên nhân được cho là, Quang đứng tên quyền sử dụng đất của gia đình, sau đó tự ý đem bán lấy tiền xây nhà, sắm tài sản riêng. Anh Dũng tỏ ra bức xúc vì không được chia phần.

Đối tượng Quang cho rằng mình là cậu, nhưng bị cháu ruột là Dũng thiếu tôn trọng, nói chuyện vô lễ. Trong một lần gặp nhau cuối tháng 10/2025, Quang lao vào dùng tay đánh trúng mặt, sau đó cầm dao đâm anh Dũng nhiều nhát vào vùng bụng và ngực chảy nhiều máu bất tỉnh.

Nạn nhân bị thương tích nặng, người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi nguy hiểm. Qua giám định, anh Dũng bị thương tích với tỷ lệ 74%.

Căn cứ vào tính chất nguy hiểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Quang để điều tra, làm rõ về tội "giết người".