Cảnh giác 'thiên đường việc nhẹ lương cao' - Bài 3: Kinh hãi lời hứa đổi đời

Những cuộc trở về đẫm nước mắt từ Campuchia hé lộ bức tranh u ám phía sau những lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. Có người may mắn được giải cứu, có người thoát thân trong run rẩy, nhưng cũng có gia đình chỉ nhận lại tin dữ. Mỗi câu chuyện là một lời nhắc nhở rằng phía sau cánh cửa hão huyền sẽ đổi đời là địa ngục trần gian.

Chiều muộn một ngày tháng 7-2025 tại quán cà phê ở đường Tôn Đản, phường Khánh Hội, TP.HCM, chị H - người mẹ quê Thừa Thiên-Huế cùng người nhà bước vội xuống xe, nhanh chân vào bên trong nơi chúng tôi đang ngồi đợi.

Chưa kịp khỏe lại sau cơn say xe, người mẹ vội nắm tay PV, nghẹn ngào kể lại cách đây 2 tháng, con trai gọi điện về nói: “Mẹ cứu con, họ bảo con đi. Nếu họ đưa con qua Myanmar là hết đường về, con mất liên lạc luôn”.

Chị H lạc giọng, quệt vội giọt nước mắt chực lăn xuống kể tiếp rằng con trai của chị đi được mấy năm rồi, chị nhiều lần hỏi “con làm gì?” thì chỉ nhận được câu trả lời “con đi làm với bạn, bạn rủ con đi, chứ con không muốn đi. Con nghĩ là việc nhẹ lương cao nên con nghe theo rồi đi”.

“Lúc đó con trai mới 16-17 tuổi thôi. Hồi nhỏ, cháu ở với ông bà ngoại, còn mình thì đi làm ăn xa”. Chị dừng câu chuyện và khóc.

Đứa con mà chị H nóng lòng tìm cách cứu về tên là C (20 tuổi), từng bị bạn bè rủ rê đi làm công việc "đơn giản, lương cao”. Thay vì đến Đà Nẵng như lời hứa, cậu bé bị đưa thẳng sang Campuchia.

Theo lời kể của chị H, trong cuộc gọi video hiếm hoi, C hiện lên với gương mặt bầm tím, tay chân chi chít vết thương. Cậu kể phải ngồi trước màn hình máy tính hàng chục giờ liền để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, chủ yếu nhắm đến người Việt ở nước ngoài. Không đạt chỉ tiêu 10.000 USD/tháng thì bị phạt hoặc bị bán sang công ty khác.

“Máu còn chảy ngay trong lúc gọi về. Họ bắt tôi gửi tiền chuộc, nhưng tôi sợ gửi tiền rồi con vẫn không về được” - chị H nói. Chuẩn bị tiền xong, chị cùng người thân nhanh chóng tìm cách đưa con mình về.

Sáng 19-7, cũng tại quán cà phê ở TP.HCM, chị H nóng ruột chờ đợi. Dù trước đó chị đã hay tin con mình được cứu và đang trên đường trở về đoàn tụ cùng chị. Chiều cùng ngày, chị H bật khóc nức nở khi thấy con trai gầy rộc, bước từng bước run rẩy tiến về phía mình.

Khác với C, chị N - một phụ nữ bị lừa sang Campuchia lại chọn cách giả vờ ngoan ngoãn để tìm cơ hội thoát thân.

Trong cơn ác mộng nơi xứ người, N kể lại cách mình tìm được sợi dây hy vọng mỏng manh giữa vòng vây lừa đảo. Sau một thời gian tỏ ra ngoan ngoãn, chị được phát 2 điện thoại có gắn sim nước ngoài, chị giả vờ liên lạc mua bán qua mạng, tìm cách kết nối với người thân ở nước ngoài. Mỗi lần trốn vào nhà vệ sinh, thời gian chỉ còn lại vài phút ngắn ngủi, vừa run rẩy, vừa tuyệt vọng, chị nhắn gấp những dòng tin cầu cứu.

Chị cho biết nỗi sợ lớn nhất không phải chỉ là những trận đòn roi mà là nguy cơ bị bán sang một công ty khác, biến mất vĩnh viễn khỏi tầm tay gia đình và cả cơ hội trở về.

Cũng theo lời kể của N, mỗi khi bấm nút gửi đi, chị không biết mình có còn sống để nhìn thấy ánh sáng ngày mai hay không. Nhưng nếu không liều, chắc chắn chị phải cùng chung số phận với những người khác là sẽ mãi mãi kẹt lại ở đó.

“Tôi canh lúc chúng lỏng lẻo nhất, lén lấy điện thoại vào toilet, chỉ còn 7-8 phút. Tôi nhắn vội: "Cầu cứu, báo công an, báo Đại sứ quán gấp". Mỗi dòng chữ gửi đi là đánh cược cả tính mạng. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, chúng bán tôi sang một ổ nhóm khác, và mãi mãi không còn đường về” - N kể.

Những dòng tin nhắn run rẩy ấy đã trở thành phao cứu sinh nhưng cái giá chị phải trả không hề nhẹ: chị nhiều lần bị đánh vì nghi ngờ báo tin ra ngoài.

Trong ký ức của chị tưởng như sẽ không bao giờ thoát được, sau nhiều lần bị đánh, bị tra khảo và đưa qua nhiều tòa nhà lạ, cuối cùng chị được cho lên xe đưa ra khỏi khu phức hợp. Nhưng nỗi lo sợ vẫn đeo bám.

"Suốt quãng đường, tôi cứ thấp thỏm sợ họ lại bán mình đi nơi khác. Chỉ khi thấy chữ "Tây Ninh" hiện ra trước mắt, tôi mới tin rằng mình đã thực sự trở về. Nỗi sợ bị kéo ngược lại vào địa ngục Campuchia lúc đó vẫn còn ám ảnh từng nhịp tim" - N nói.

Và rồi, khoảnh khắc gặp lại cô ruột ở Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, hai người ôm nhau òa khóc. Nhưng ngay cả lúc ấy, nỗi sợ bị “bán ngược” trở lại vẫn ám ảnh, bởi chị từng chứng kiến nhiều người khác bị đưa lòng vòng giữa các “khu tự trị” trước khi mất hút.

Không phải ai cũng có may mắn như C hay N. Gia đình anh K từng nhận tin dữ: con trai họ đã bị đánh chết khi tìm cách bỏ trốn.

Người cha K kể lại trong nghẹn ngào: “Tin con mình chết… lại đến từ chính người thân quen. Vợ chồng tôi chưa bao giờ nhận được một cuộc gọi chính thức nào. Chúng tôi chỉ biết mò mẫm, tự dò dẫm trong bóng tối, ôm hy vọng mơ hồ mà lòng đau như cắt”.

Những tấm ảnh mờ nhòe từ một bệnh viện ở Campuchia được gửi về như nhát dao xoáy vào lòng. Hình ảnh một chàng trai nằm bất động, băng quấn đầy người, khuôn mặt đầy vết thương, chẳng ai dám chắc đó là con mình hay không.

Rồi bất ngờ, một dòng tin nhắn khác lóe lên: K vẫn còn sống. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng thắp lại niềm hy vọng cho cả gia đình. Niềm vui chưa kịp trọn thì nỗi lo đã ùa về: nếu còn sống, con đang ở đâu, bị giam giữ thế nào, liệu có cơ hội trở về không? Những ngày sau đó, mỗi tiếng chuông điện thoại vang lên đều khiến trái tim họ thắt lại.