Cảnh giác 'thiên đường việc nhẹ lương cao' - Bài 2: Sự thật về các 'công ty quốc tế' bên kia biên giới

Đằng sau những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” là một guồng máy lừa đảo tinh vi, đẩy không ít thanh niên Việt vào cảnh bị giam cầm, bạo lực. Trở về từ các “công ty quốc tế” trá hình ở Campuchia, họ mang theo ký ức kinh hoàng và lời nhắn nhủ: con đường ngắn nhất đến bi kịch chính là sự cả tin.

N.T.K, 18 tuổi, quê miền Trung, bước sang tuổi trưởng thành chưa lâu nhưng đã phải trải qua chuỗi ngày không khác gì "địa ngục trần gian”. Chỉ vì tin vào lời rủ rê “qua làm vài tháng có tiền gửi về cho gia đình”, K gật đầu đi theo kẻ môi giới. Hành trình ấy nhanh chóng biến cậu thành nạn nhân của một guồng máy lừa đảo xuyên quốc gia.

“Hôm đó có người gọi em qua cửa khẩu Mộc Bài rồi kêu em chờ. Đến khoảng 21 giờ, có 3 người nước ngoài và 1 người Việt đến đón. Họ đánh em chảy máu rồi bắt em phải học theo văn bản có sẵn để qua công ty xin việc. Họ biết em 18 tuổi nhưng ép khai 22 tuổi, nói rằng tự nguyện đi làm. Nếu không nghe lời thì sẽ "no đòn"” - K kể, mắt vẫn hằn rõ vết bầm sau những trận đòn.

Từ “công ty quốc tế” với những lời quảng cáo bóng bẩy, thực chất chỉ là nơi giam lỏng con người. Nạn nhân được đưa vào những căn phòng chật hẹp, buộc ngồi trước máy tính để thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến. Mỗi hành vi đều được giám sát chặt chẽ, mọi sơ suất đều phải trả giá bằng bạo lực.

“Em làm không được thì họ đánh, đa số là người nước ngoài. Họ dắt em vào phòng, lấy còng khóa chặt hai tay ra sau lưng rồi đập mạnh vào cổ. Có khi họ hút thuốc xong châm thẳng vào da, để lại những vết bỏng rát, cháy sém. Chưa dừng lại, họ còn dùng roi điện chích liên tục, cảm giác vừa đau, vừa tê liệt. Em chỉ biết gục xuống mà không kêu nổi” - K nghẹn giọng.

Sự tàn nhẫn ấy không phải chuyện cá biệt. K kể có những lần chứng kiến người khác bị đánh đến gãy chân chỉ vì không đạt “kế hoạch”.

“Nam nữ gì cũng bị đánh. Ngay chỗ em còn có một bé chắc nhỏ tuổi hơn em cũng bị chích điện, quằn quại trong đau đớn” - K nói.

Những ngày tháng ấy, nỗi ám ảnh lớn nhất không phải chỉ là roi điện hay gậy sắt mà là cảm giác con người bị coi rẻ, rồi ép buộc trở thành công cụ đi lừa gạt người khác.

“Cứ mỗi tiếng là họ bắt phải đưa được 3 cái Zalo lên. Nếu không được thì bị lôi vào hành hạ kinh hoàng” - K nhớ lại.

Trong khi em N.T.K bị đẩy vào vai trò “thợ săn Zalo” thì T.Đ.N, 25 tuổi, quê TP.HCM, lại vướng vào một kịch bản tinh vi hơn: đường dây lừa đảo tình cảm quốc tế. Năm 2024, khi N vừa nghỉ việc, đang chật vật tìm kế sinh nhai thì nhận được lời mời “xách hàng thuê sang Thái Lan” với mức thù lao 1.000 USD cho mỗi ký hàng.

“Em thấy số tiền lớn nên nghĩ có thể giúp mẹ trả nợ, lo chữa bệnh. Em vừa thôi việc ở công ty cũ, tìm việc hoài không được. Khi họ hứa trả nhiều vậy, em nghĩ chỉ cần làm vài chuyến thì gia đình sẽ đỡ khổ” - N chia sẻ.

Thực tế, N bị đưa thẳng vào khu lừa đảo ở Campuchia. Công việc hằng ngày là giả làm “người thành đạt” ở Mỹ, châu Âu để kết bạn, tán tỉnh rồi rủ rê nạn nhân tham gia đầu tư vào các ứng dụng giả.

Cũng theo N, ban đầu khi các “con mồi” tham gia đầu tư vào các ứng dụng giả thì được những người lừa đảo cho rút tiền nhỏ để tạo lòng tin. Khi họ tin rồi sẽ nạp nhiều hơn thì mất sạch. Ngay ngày đầu, N đã thấy mình không thể tiếp tay cho trò lừa này, liền xin rút. Hậu quả là N bị đánh đập tàn nhẫn.

“Họ trói tay, tra khảo, đè xuống nền đất mà chích điện. Em càng kêu thì càng bị đánh. Họ đá thẳng vào mặt, vào bụng cho đến khi em gục mới thôi” - N run giọng nhớ lại.

Trong những ngày tuyệt vọng, N chỉ biết nhớ đến mẹ. “Ngày nào em cũng nhớ mẹ. Mẹ vì lo cho em mà nhập viện, không ăn uống gì được. Em đau lòng lắm nhưng không dám kêu mẹ chuộc vì sợ lại bị đánh. Em chỉ dám nhắn rằng để con ráng kiếm tiền tự cứu mình về"- N nghẹn giọng.

Khi được lực lượng chức năng giải cứu, N òa khóc. Em nói rằng cứ nghĩ chắc mình bị bán qua một công ty khác nhưng khi thấy công an thì N mừng rơi nước mắt. “Lúc đó em thấy như được sống lại từ cõi chết”.

Ngày trở về, N chỉ muốn nhắn nhủ: “Không có công việc nào dễ dàng mà nhiều tiền cả, chỉ có gia đình mới thương mình thật sự. Đừng tin vào những lời dụ dỗ trên mạng, kẻo phải trả giá bằng cả mạng sống”.

T.V.C (20 tuổi, quê TP.HCM), một nạn nhân khác cay đắng kể: “Họ bắt tôi lừa người Việt ở nước ngoài, giả vờ làm quen, yêu đương để lấy lòng tin rồi dụ họ đầu tư. KPI (chỉ tiêu) là phải kiếm 10.000 USD một người. Nếu không đạt thì bị phạt hít đất, chạy cầu thang, thậm chí bị đánh. Tôi không làm được nên bị bán sang công ty khác”.

Những cú đánh roi điện, búa sắt hay việc chứng kiến cảnh người khác bị gãy chân chỉ vì không đạt chỉ tiêu, tất cả khiến C ám ảnh. Đến mức “mỗi đêm đều mơ thấy mình bị truy đuổi. Tôi xin về thì bị chích điện, tra khảo” - C kể.

Ba câu chuyện của - K, N và C - chỉ là lát cắt trong hàng trăm trường hợp người Việt bị lừa sang Campuchia. Từ nạn nhân, họ bị biến thành công cụ phạm pháp, vừa bị bóc lột vừa phải sống trong ám ảnh bị bạo lực.

Các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn còn không ít thanh niên thiếu hiểu biết, cả tin, bất chấp nguy hiểm để rồi phải trả giá bằng sức khỏe, nhân phẩm, thậm chí cả tính mạng.

Hàng loạt vụ án được đưa ra xét xử gần đây cho thấy một thực trạng đáng báo động: nhiều người Việt bị lừa sang Campuchia bởi những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, rồi bị cuốn vào các đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Đằng sau lời mời gọi đó là những cạm bẫy khôn lường, biến nạn nhân thành tội phạm, đánh đổi cả tương lai và tự do chỉ vì sự nhẹ dạ, cả tin.