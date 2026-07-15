Cảnh báo từ hai vụ xâm hại trẻ em ở Đắk Lắk

Đầu tháng 7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Loạn luân” đối với Ksơr Y B (SN 2009) trú tại buôn Zô, xã Ea Ly, huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là tỉnh Đắk Lắk.

Liên quan vụ án này, trước đó vào giữa tháng 3/2026, Ksơr Y H (SN 2006), trú tại buôn Zô, xã Ea Ly – anh trai của Ksơr Y B đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố về tội danh “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Điều đáng nói và cũng chính là nỗi đau của gia đình và xã hội khi nạn nhân trong vụ án này là cháu N - em gái của hai bị can nêu trên.

Hiện trường Ksơr Y H gây án.

Cháu N sinh trưởng trong một gia đình người Ê đê có gia cảnh nghèo khó. Ngoài cháu N còn có ba người anh trai, tất cả không được cha mẹ đăng ký khai sinh nên không đăng ký thường trú, vì thế cả bốn anh em đều không được đến trường nên đều lâm vào tình trạng mù chữ. Cũng vì không được đến trường học tập, tiếp cận bạn bè ở môi trường giáo dục và không được cha mẹ quan tâm chăm sóc nên bốn anh em trở thành những thiếu niên lêu lổng, suốt ngày rong ruổi trên các nương rẫy. Và rồi, kết cục của những cái “không” ấy đã dẫn đến bi kịch đau lòng.

Hiện trường Ksơr Y B gây án.

Một ngày giữa tháng 12/2025, Ksơr Y B cùng em gái N rủ nhau vào một vườn chuối của người thân ở nơi hoang vắng gần một mỏ đá ở buôn buôn Zô, xã Ea Ly. Sau một hồi rảo bước nhưng không tìm thấy buồng chuối già nào để chặt, hai anh em ngồi trò chuyện trong chốc lát bỗng dưng người em gái đòi anh trai “yêu” mình. Không ngờ B dẫn N vào rẫy ngô cách đó không xa để “chiều” em. Hơn một tuần sau, đến lượt người anh trai thứ hai là Ksơr Y H làm chuyện người lớn với N tại căn nhà của gia đình. Được ba hôm thì người anh đầu là Ksơr Y R phát hiện em gái có dấu hiệu bất thường nên gặng hỏi thì N khai ra mọi chuyện. Ngay lập tức, Ksơr Y R đến trụ sở Công an xã Ea Ly trình báo vụ việc nên hành vi phạm tội của B và H phát lộ.

Từ kết quả xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ có liên quan và kết quả trưng cầu giám định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án hình sự và lần lượt khởi tố hai bị can Ksơr Y H và Ksơr Y B về tội danh nêu trên. Cả hai đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Một vụ xâm hại tình dục trẻ em (TDTE) khác đã Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đấu tranh làm rõ và vừa kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tỉnh Đắk Lắk truy tố bị can Châu Văn Hiệp (SN 1973), trú tại thôn Phú Khánh, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk về hai tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

"Yêu râu xanh" Châu Văn Hiệp khai nhận hiện trường thực hiện hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2025, Châu Văn Hiệp nhiều lần dùng tiền để dụ dỗ, thực hiện hành vi đồi bại với cháu vợ của mình là bé gái Lê T.N.L, trú tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk khi cháu mới 12 đến 14 tuổi.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội lần đầu, Hiệp còn căn dặn cháu L không được tiết lộ cho ai biết và phải... “để dành” cho riêng gã. Từ đó, trong thời gian hai năm, “yêu râu xanh” đội lốt dượng rể nhiều lần giở trò đê hèn với cháu L. Mãi đến ngày 28/10/2025, trong lúc Hiệp đang giao cấu với cháu L thì bị người em ruột của nạn nhân phát hiện, báo tin cho thân nhân trong gia đình biết để đến cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng này.

Dư luận bức xúc kiến nghị xử lý "yêu râu xanh" Châu Văn Hiệp bằng hình phạt thật nghiêm minh.

Từ kết quả xác minh điều tra, trưng cầu giám định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh bắt tạm giam Châu Văn Hiệp từ ngày 31/10/2025.

Cả hai vụ án đều được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, điều tra ngay sau khi có kết quả xác minh nguồn tin tố giác tội phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Trong đó, hành vi phạm tội của Châu Văn Hiệp không chỉ gây bức xúc đối với người thân và dư luận ở địa phương.

Một trong những chương trình giao lưu chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm truyền thông về phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 được Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại xã Cư M'gar.

Nạn nhân trong hai vụ án đều là trẻ em. Vụ thứ nhất, nạn nhân và người thực hiện hành vi phạm tội là anh em ruột người đồng bào dân tộc thiểu số, mù chữ và không hiểu biết pháp luật, nhưng hành vi đã cấu thành tội phạm thì phải xử lý theo quy định pháp luật về hình sự. Vụ thứ hai, nạn nhân bị người lớn dùng tiền dụ dỗ để thực hiện hành vi hiếp dâm lần đầu khi cháu L mới 12 tuổi, rồi tiếp tục dụ dỗ, khống chế để tiếp tục giao cấu khi nạn nhân trong thời điểm đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nên dư luận kiến nghị cần phải áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với “yêu râu xanh” núp bóng người thân.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngày 16/4/2026 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Tiếp đó, ngày 5/5/2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong thời đại số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Lắk với chủ đề “Hiểu đúng – Làm đúng – Cuộc sống tốt hơn”. Chiến dịch truyền thông do Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai tại nhiều xã phường bằng hình thức sân khấu hóa phong phú sinh động Cao điểm giai đoạn 2 của chiến dịch với nhiều nội dung, trong đó có tập trung truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ về phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Đến nay, chiến dịch đã triển khai hội nghị truyền thông tại 12 xã, phường và tổ chức giao lưu, chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm truyền thông về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại 8 xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút trên 2.000 phụ nữ tham gia. Trong thời gian tới, chiến dịch tiếp tục triển khai mở rộng bằng nhiều hoạt động truyền thông, trong đó có hình thức sân khấu hóa, tổ chức cuộc thi... giàu sức hấp dẫn, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia.

Tiếp xúc phóng viên Báo CAND, không ít điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán có nhiều trải nghiệm trong điều tra, truy tố và xét xử cho rằng, để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại TDTE cần có sự phối hợp trách nhiệm của chính quyền cùng các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan chức năng và của mỗi gia đình, người dân.

Những kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Bên cạnh việc thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng từng thôn xóm, hộ gia đình về tội phạm xâm hại TDTE, cần chú trọng hướng dẫn người dân nhận diện và cảnh báo loại tội phạm này gắn liền với giáo dục kiến thức về giới tính, kỹ năng phòng chống xâm hại TDTE bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, dễ nhớ, dễ thuộc để tạo ra môi trường an toàn và tin cậy cho trẻ em.

Mặt khác, gia đình và người thân cần tăng cường giám sát không để trẻ em tiếp cận những thông tin, hình ảnh kích dục, khiêu dâm trên mạng xã hội. Hơn thế nữa, trong đấu tranh phòng chống tội phạm, các cơ quan tiến hành tố tụng cần kiên quyết xử lý quyết liệt đối với tội phạm xâm hại TDTE bằng hình phạt nghiêm minh…