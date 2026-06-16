Phạm Văn Vũ cho bé gái 7 tuổi 20.000 đồng rồi xâm hại tình dục

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Vũ (sinh năm 2003, trú tại ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".‎

Phạm Văn Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Kết quả điều tra xác định vào khoảng 10h ngày 7/6, Phạm Văn Vũ đến nhà cháu N.K (sinh năm 2019, cư trú tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang), lúc này chỉ có cháu N.K và em trai của cháu nên Vũ nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu K.

Vũ cho em trai cháu K 25.000 đồng để đi mua kẹo và ra khỏi nhà. Sau đó, Vũ tiếp tục cho cháu K 20.000 đồng để dụ dỗ cháu rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Gia đình phát hiện sự việc, trình báo chính quyền địa phương. Vũ đã đến Công an phường Tô Châu đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận hành vi phạm tội, ngoài ra Vũ còn khai nhận đã xâm hại cháu K trước đó 2 lần.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.