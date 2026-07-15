Tiếng kêu cứu lúc rạng sáng hé lộ vụ án mạng khiến 3 người tử vong ở Đồng Nai
Sau tiếng kêu cứu thất thanh giữa đêm, người dân khu phố 8, phường Lộc Ninh, TP Đồng Nai bàng hoàng phát hiện ba người tử vong trong một căn nhà. Công an thành phố Đồng Nai đã có thông tin chính thức liên quan vụ án mạng kinh hoàng này.
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Rạng sáng 13/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã khẩn trương vào cuộc điều tra vụ án mạng xảy ra khu phố 8, phường Lộc Ninh khiến 3 người tử vong…
Theo PV ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/07/2026 11:26 AM (GMT+7)