Bình 'Kiểm' nhờ người tìm mua súng nhưng bị lừa

Như PLO đã đưa tin, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can về các tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng; tổ chức đánh bạc và đánh bạc, không tố giác tội phạm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, bị can Phạm Đức Bình (55 tuổi, tên gọi khác Bình "Kiểm") bị truy tố về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nhờ người sang Lào mua 2 khẩu AK

Theo cáo trạng, từ tháng 4-2024 đến tháng 10-2024, Phạm Đức Bình đã câu kết cùng các bị cáo Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ, Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Phạm Đức Bình, tức Bình "kiểm" tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh CA

Cụ thể, khoảng tháng 8-2024, thông qua mối quan hệ xã hội, Bình quen Nguyễn Tuấn An và biết An có nhiều mối quan hệ bên nước Lào. Khoảng 1 tháng sau, Bình nhờ An tìm mua 2 khẩu súng AK.

An liên lạc với tài khoản “Toun Bnv” của đối tượng Sổm Sắc Ba Nu Vong (tên thường gọi là “Tun”, trú tại Lào) để nhờ tìm mua súng.

Sau khi trao đổi với Tun, An báo lại cho Bình đã tìm mua được súng và yêu cầu Bình chuyển trước 50 triệu đồng đặt cọc. Bình chuyển tiền đặt cọc và nhờ An mua thêm 5 hộp đạn súng ngắn.

An tiếp tục hỏi và được Tun báo giá 4.000 Baht/1 hộp đạn súng ngắn (tương đương 3 triệu đồng/1 hộp). An đã nhắn Bình chuyển thêm 25 triệu đồng.

Ngày 14-9-2024, Tun gọi điện báo cho An biết đã tìm được 1 khẩu AK47 với giá là 130.000 Baht (tương đương 97,5 triệu đồng). An gửi ảnh cho Bình xem và được Bình nhờ mua thêm hộp tiếp đạn và đạn AK.

Ngày 23-9-2024, An xuất cảnh từ Sân bay quốc tế Nội Bài sang Lào đến nhà Tun lấy 1 khẩu súng AK47, 3 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn súng ngắn 9mm và 170 viên đạn AK để mang Việt Nam giao cho Bình.

Cạnh đó, An nhớ lại năm 2020 đã mua của đối tượng tên Sắn (quốc tịch Lào, đã chết năm 2023) một số súng, đạn rồi mang về giấu dưới ao nước trong khuôn viên Công ty KP7979 (gần bến xe phía Nam, thủ đô Viêng Chăn, Lào). An đã đến Công ty KP7979 tự trục vớt được 1 khẩu súng AK, 1 hộp tiếp đạn và 72 viên đạn AK rồi mang về khách sạn để chào bán cho Bình.

Tổng số súng và đạn mà Bình đồng ý mua của An là 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn; 250 viên đạn súng ngắn 9mm và 242 viên đạn AK với tổng số tiền là 227 triệu đồng.

Đến ngày 29-9-2024, khi An cất giấu toàn bộ số súng, hộp tiếp đạn và đạn vào vali để vận chuyển đến khu vực bến xe phía Nam Thủ đô Viêng Chăn, Lào để đưa về Việt Nam thì bị Công an Lào phát hiện, thu giữ.

Ngày 1-10-2024, Bộ Công an Lào đã bàn giao An và toàn bộ vật chứng cho Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C02) xử lý.

Nhờ người tìm mua súng nhưng bị lừa

Vào tháng 7-2024, Bình nhờ Trần Đình Thiện tìm mua 1 khẩu súng quân dụng. Sau khi thông qua nhiều người, Thiện đã liên hệ với Lê Minh Nghĩa.

Nghĩa đã lên mạng tải hình khẩu súng AK47 và đạn rồi đã chỉnh sửa và gửi cho Thiện xem. Giá bán khẩu súng 18 triệu đồng, 2 hộp tiếp đạn là 6 triệu đồng, 100 viên đạn là 3,3 triệu đồng. Thiện đặt cọc trước cho Nghĩa 5,3 triệu đồng.

Sau đó, Thiện báo với Bình "Kiểm" nói đã tìm được một khẩu súng AK và yêu cầu Bình chuyển 20 triệu đồng cho Thiện để mua súng. Sau khi Bình chuyển tiền, Thiện đã chuyển thêm 16 triệu đồng cho Nghĩa.

Khi đã nhận tổng cộng 21,3 triệu đồng từ Thiện, Nghĩa đã tắt điện thoại và dùng số tiền chiếm đoạt được để trả nợ, chi tiêu cá nhân hết 19,3 triệu đồng. Còn lại 2 triệu đồng Nghĩa nhờ người thân chuyển cho con, nhưng chưa kịp chuyển thì vụ việc bị phát hiện.

Ngoài ra, Bình "Kiểm" còn bị cáo buộc đã nhận 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn từ bị can Huỳnh Hoàng Vũ (tên gọi khác "Vũ Mèo"). Sau đó, Bình "Kiểm" nhờ Chu Văn Hoàng Anh cất giấu để phòng thân.