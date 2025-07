Truy tố Bình 'kiểm' vụ cất súng đạn để phòng thân

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Đức Bình (55 tuổi, tên gọi khác "Bình Kiểm") về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

VKSND Tối cao cũng truy tố bị can Nguyễn Tuấn An về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng; truy tố các bị can Chu Văn Hoàng Anh, Huỳnh Hoàng Vũ (tên gọi khác "Vũ Mèo") cùng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị can Huỳnh Thanh Anh, Mạch Tài, Trương Đình Sự, Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bị can Lại Nam Phương bị truy tố về tội đánh bạc và tội không tố giác tội phạm. Bị can Lê Minh Nghĩa bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cất súng và 13 viên đạn để phòng thân

Theo cáo trạng, từ tháng 4-2024 đến tháng 10-2024, "Bình Kiểm" giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã câu kết cùng các bị can Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ, Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cụ thể, trong thời gian bị tạm giam tại Trại giam Chí Hòa - Công an TP.HCM, Bình Kiểm quen biết với bạn cùng buồng giam là Lại Nam Phương.

Bị can Phạm Đức Bình, tức Bình "kiểm" tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh CA

Đầu tháng 7-2024, sau khi ra trại giam, Bình và Phương hẹn nhau đi uống cà phê. Phương rủ thêm Vũ Mèo (em họ hàng xa của Phương) cùng đến gặp Bình. Lúc trò chuyện, Bình nói đang tìm kiếm súng của các nước Tây Âu. Vũ liền nói sẽ tặng cho Bình một khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Hôm sau, Bình rủ Phương và Vũ đến quán lẩu dê do Chu Văn Hoàng Anh làm chủ để giao lưu. Tại bàn ăn, Vũ đưa cho Bình túi vải đựng khẩu súng Beretta và 13 viên đạn rồi nói "Em tặng anh quà".

Bình mở túi ra xem và kéo thử súng rồi đưa cho Hoàng Anh mang đi cất giấu. Hoàng Anh mở túi vải ra xem thấy có súng, đạn thì hỏi Bình "súng để làm gì?", Bình nói "Để phòng thân".

Khoảng 1 tháng sau, quán đóng cửa quán do làm ăn thua lỗ, Hoàng Anh đã liên lạc để trả lại súng, đạn cho Bình thì được Bình tiếp tục nhờ cất hộ. Hoàng Anh đã súng và số đạn trên chôn trong vườn nhà cha ruột ở Lâm Đồng. Đến ngày 30-10-2024, thì bị CQĐT phát hiện, thu giữ.

Ngoài ra, Bình Kiểm còn nhờ Nguyễn Tuấn An sang Lào để mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn; 250 viên đạn súng ngắn 9mm và 242 viên đạn AK với tổng số tiền là 227 triệu đồng.

Bình Kiểm còn nhờ Trần Đình Thiện tìm mua 1 khẩu súng quân dụng. Thiện đã nhờ Lê Minh Nghĩa mua súng nhưng sau đó đã bị lừa 21,3 triệu đồng.

Đường dây cá độ đá bóng qua mạng

Cũng theo cáo trạng, các bị cáo Mạch Tài, Trương Đình Sự, Huỳnh Thanh Anh, Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Phạm Huy Cường, Trương Nhựt Tâm, Trương Đình Thuận, Lại Nam Phương đã thực hiện một vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua trang mạng bong88.com và đánh số lô, số đề.

Cụ thể, khoảng tháng 1-2024, Tài câu kết với đối tượng tên Tú (không rõ lai lịch) lấy một tài khoản cá độ bóng đá tên “V39b9s2” trên trang “bong88.com”, với hạn mức 200.000 điểm (tương đương 2 tỉ đồng), tiền hoa hồng là 0,4%. Tài thỏa thuận với Tú sẽ tổng kết tiền thắng, thua và thanh toán bằng tiền mặt vào ngày thứ 2 hàng tuần.

Tài rủ Trương Đình Sự cùng góp vốn tổ chức đánh bạc, ăn chia 50/50 bằng hình thức cá độ bóng đá. Tài thu tiền của các con bạc và tính toán kết quả thắng, thua rồi báo lại Sự biết để ăn chia.

Để tham gia cá độ bóng đá trên trang web “bong88.com”, các con bạc sẽ được cấp 1 tài khoản, mật khẩu mặc định và truy cập vào đường link “bong88.com”. Con bạc sẽ chọn các trận bóng đá để tham gia đặt cược. Các kèo đặt cược, số tiền thắng, thua do nhà cái quy định. Số tiền COM (tiền cỏ, hoa hồng) con bạc sẽ được nhà cái chi trả sau khi đã tham gia đặt cược.

Tài đã chia tài khoản “V39b9s2” thành 4 tài khoản gồm với nhiều hạn mức khác nhau và giao cho Huỳnh Thanh Anh và 3 đối tượng khác thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đồng thời, Tài thỏa thuận Thanh Anh làm đại lý thu gom số lô, đề của các con bạc. Hàng ngày, sau khi có kết quả xổ số, Tài và Thanh Anh sẽ đối chiếu kết quả thắng thua và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Thanh Anh được hưởng lợi từ tiền chênh lệch giữa giá mua số lô, đề của con bạc và giá bán số lô, đề của Mạch Tài.

Cáo trạng xác định, Mạch Tài có vai trò cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên trang web “bong88.com” và mua bán số lô, số đề.

Từ ngày 14-6-2024 đến ngày 2-10-2024 Tài và đồng phạm đã tổ chức cá độ bóng đá với số tiền 15,8 tỉ đồng, mua bán số lô với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Tài hưởng lợi bất chính gần 37 triệu đồng.