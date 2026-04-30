Bi kịch sau tay lái của... “ma men”

Hai vợ chồng vướng vào vòng lao lý

Ngày 30/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn (SN 2001, trú xã Quảng Điền, TP Huế) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, sau khi uống rượu say, Nguyễn Kim Tuấn điều khiển xe máy chở theo một thanh niên lưu thông trên tỉnh lộ 8 theo hướng từ phường Kim Trà đi cầu Niêm Phò (xã Quảng Điền, Huế). Khi đến khu vực cổng chào thôn Tân Xuân Lai (xã Quảng Điền), Tuấn điều khiển xe rẽ trái vào đường bê tông hướng về thôn Phò Nam A rồi gây tai nạn với một cụ bà 85 tuổi ở thôn Niêm Phò đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Quảng Điền nhưng đã tử vong cùng ngày. Còn Tuấn bị gãy xương đòn phải, chấn thương vùng trán; xe máy bị hư hỏng.

Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100 ml máu. Ngoài ra, Tuấn còn vi phạm các quy định về an toàn giao thông như: không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không chấp hành đúng phần đường, làn đường khi tham gia giao thông.

Cũng trong tháng 4/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Thanh (SN 1992, trú phường Kim Long, TP Huế) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo hồ sơ vụ án, Thanh điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Văn Thánh, hướng từ chùa Thiên Mụ đi QL1A qua địa bàn TP Huế. Do không làm chủ được tốc độ và thiếu quan sát trong tình trạng nồng độ cồn trong máu cao, Thanh đã tông trực diện vào 1 người dân đang đi bộ qua đường. Cú tông mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường bị thương tích rất nghiêm trọng. Kết quả giám định pháp y cho thấy, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe lên tới 86%. Điều đáng nói, không chỉ vi phạm nghiêm trọng về nồng độ cồn mà Thanh chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Đáng chú ý, vào ngày 29/4 vừa qua, TAND vực 3 – TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Lê Đình Kỳ Chinh (SN 1999) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và vợ là Nguyễn Thị Thủy (SN 1999, cùng trú TP Huế) về tội “Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h30 ngày 16/7/2025, Chinh điều khiển xe mô tô chở Thủy đến quán Vịt Hùng trên đường Sông Bồ (phường Hương Trà, TP Huế) để uống bia cùng bạn bè. Một lúc sau, Thủy lái xe về nhà, còn Chinh tiếp tục ở lại uống bia.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, Thủy quay lại quán, chở theo con nhỏ là cháu L.Đ.G.B. (SN 2019). Dù biết rõ chồng không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia nhưng Thủy vẫn giao xe cho Chinh điều khiển để chở hai mẹ con đi siêu thị. Khi đến ngã tư giao giữa đường Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Khoa Minh (phường Hương Trà, TP Huế), dù khu vực có biển cảnh báo giao nhau, vạch dành cho người đi bộ và đông dân cư nhưng Chinh vẫn không giảm tốc độ.

Cùng thời điểm, anh L.T.T. (SN 2001, trú xã Đan Điền, TP Huế) điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Trần Quốc Tuấn. Do thiếu quan sát và không nhường đường, hai xe đã va chạm mạnh tại ngã tư. Hậu quả, anh Tài bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng sau đó đã tử vong; Chinh bị thương tích 12%, cháu B. bị thương tích 9%, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm gây tai nạn, Chinh không có giấy phép lái xe và trong máu có nồng độ cồn 27,3 mmol/l…

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Đình Kỳ Chinh 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thủy 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tại phiên tòa xét xử, vợ chồng Chinh – Thủy tỏ ra hối hận về những lầm lỗi mình đã gây ra.

Theo một điều tra viên, trong vụ án này, nhiều người vẫn nhầm tưởng chỉ người trực tiếp điều khiển phương tiện mới phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành quy định rất rõ: hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện (không có bằng lái, sử dụng rượu bia, không đủ sức khỏe…) cũng là hành vi nguy hiểm và có thể bị xử lý hình sự.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông dịp lễ

Dịp nghỉ lễ, nhu cầu vui chơi, liên hoan tăng cao kéo theo tình trạng sử dụng rượu bia rồi lái xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an TP Huế đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn và sử dụng chất kích thích, đều được xử lý nghiêm với phương châm “kiên trì, quyết liệt, bền bỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Công tác kiểm tra được lực lượng CSGT triển khai liên tục, tập trung vào các khung giờ cao điểm, đồng thời phối hợp với Công an các xã, phường tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác xử lý vi phạm, đặc biệt thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, qua đó nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm theo hình thức “phạt nguội”.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, trong thời gian nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện tăng cao, nhu cầu sử dụng rượu bia cũng gia tăng, người dân cần tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia; chủ động nhờ người thân đưa về hoặc sử dụng các dịch vụ phù hợp để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.