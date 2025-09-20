Vụ máy xúc đào trúng mồ mả ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can

Chiều 20-9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự xâm phạm mồ mả, hài cốt xảy ra ngày 16-9 tại thôn Như Phượng Thượng (xã Nghĩa Trụ), đồng thời ra quyết định khởi tố bị can Trương Minh Hào.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Bị can Trương Minh Hào (34 tuổi, trú xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) là người điều khiển máy xúc, đã bị bắt tạm giam.

Trước đó, chiều 16-9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của dân về việc phát hiện tại khu vực nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng có ba ngôi mộ chưa cải táng bị máy xúc cào múc, chất đống lẫn bùn đất.

Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp Công an xã Nghĩa Trụ tổ chức bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và nắm diễn biến vụ việc.

Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện các biện pháp ổn định tình hình, phối hợp các gia đình có liên quan thực hiện các nghi thức tâm linh đối những phần mộ này.

Công an cũng yêu cầu đơn vị thi công dừng thi công tại khu vực nghĩa trang, khẩn trương phối hợp với các hộ gia đình có liên quan để xác định trách nhiệm và thống nhất phương án khắc phục hậu quả.

Người dân ra can ngăn và trình báo công an. Ảnh: CTV

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp VKSND khu vực 4 - Hưng Yên khám nghiệm hiện trường, xác minh giải quyết vụ việc theo quy định.

Bước đầu cơ quan công an xác định, khu vực nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng được máy xúc của đơn vị thi công đào rãnh thoát nước dài 38,2 m, rộng 1,4 m, sâu 0,9 m. Đất khu vực này được múc gạt sang các bên thành đống, tại các đống đất này phát hiện một số tấm ván gỗ, quần áo, hài cốt (xương người, hộp sọ).

Cơ quan điều tra đã làm việc với Trương Minh Hào - người điều khiển máy xúc làm hư hỏng phần mộ của các ông Nguyễn Văn Đoan, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Văn Quyền.