Gã hàng xóm đâm thương vong hai vợ chồng vì xích mích nhỏ nhặt lãnh án tử hình

Ngày 27/1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Vương Chấn An (SN 1990, ngụ Sóc Trăng (cũ)) mức án tử hình về tội “giết người”. Buộc bị cáo phải bồi thường 540 triệu đồng cho các nạn nhân. HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, có tính côn đồ, nên cần loại bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo bị tuyên mức án tử hình

Theo cáo trạng, Vương Chấn An sống tại phường An Lạc (cũ) và vợ chồng anh Nguyễn Xuân Hậu - chị Nguyễn Thị Mỹ Trang sống kế bên, là hàng xóm của nhau. Trong quá trình sinh sống giữa gia đình An và gia đình chị Trang có xích mích trong sinh hoạt.

Khoảng 23 giờ ngày 03/4/2024, sau khi nhậu xong Vương Chấn An đến nhà anh Nguyễn Xuân Hậu để nói chuyện. Tại đây, An cãi nhau với vợ chồng anh Hậu. An về nhà lấy 01 cây kéo quay lại tìm anh Hậu. Lúc này, bà Lại Thị Kim Liên ngụ gần đó nghe có tiếng người cãi nhau nên ra xem. Khi thấy anh Hậu đang đứng trước cửa nhà cùng với chị Trang và bà Liên, An xông tới dùng kéo tấn công liên tục làm anh Hậu ngã xuống đường. Chị Trang thấy chồng bị đâm nên dùng cây lau nhà đánh An. An quay sang tấn công chị Trang.

Sau khi tấn công hai vợ chồng anh Hậu, An nhìn thấy bà Liên đang ở gần đó nên tiếp tục tấn công bà Liên nhưng bà này may mắn né được, ngã đập đầu vào tường nhà.

Chỉ khi người dân hô hoán, can ngăn và giật lấy cây kéo An đang cầm trên tay. An tiếp tục chửi bới sau đó bỏ đi khỏi hiện trường. Hậu quả, chị Trang đã tử vong, anh Hậu đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích 10%.

Tại toà, bị cáo cho rằng do say xỉn nên không kiểm soát được hành vi mới gây ra hậu quả đáng tiếc. Bị cáo gửi lời xin lỗi và cảm thấy vô cùng ân hận.