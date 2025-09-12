Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường

Chiều 12-9, Công an xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc em K.I (học sinh lớp 7, Trường THCS Ngô Quyền, xã Ia Pia) bị đâm thấu ngực.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày em K.I và em N.Q.T (học sinh lớp 8), cùng tới Trường THCS Ngô Quyền học như thường lệ.

Trong thời gian ở trường học, giữa em K.I và em N.Q.T xảy ra mâu thuẫn cãi cọ dẫn đến xô xát ngay trong khuôn viên nhà trường.

Em K.I phải nhập viện với vết thương thấu ngực

Lúc này, học sinh N.Q.T đã rút 1 con dao thủ sẵn trong người đâm vào phần ngực của em K.I khiến nạn nhân trọng thương, phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai, em K.I nhập viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, mất máu do vết thương thấu ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện và hội chẩn khẩn cấp.

Kết quả thăm khám cho thấy em K.I bị vết thương thấu ngực, tràn khí màng phổi cần phẫu thuật gấp. Ê kíp của Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai đã phẫu thuật để cầm máu, dẫn lưu khí và xử lý vết thương trong lồng ngực.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, ca phẫu thuật hoàn tất. Hiện sức khỏe của em I. đã tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi.