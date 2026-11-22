Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an phường Sơn Trà truy xét, làm rõ nhóm 4 thanh thiếu niên gây ra vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 350 triệu đồng trong ô tô đỗ trên đường Trần Nhân Tông.

Trước đó, ngày 16/11, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của anh P.H.T. (SN 1990, trú phường Sơn Trà) về việc bị mất trộm tài sản. Theo trình báo, khoảng 22h ngày 15/11, anh T. đỗ ô tô hiệu Honda HR-V trước quán Dê 45 (đường Trần Nhân Tông) rồi về nhà. Đến khoảng 3h sáng hôm sau, khi quay lại kiểm tra, anh phát hiện toàn bộ số tiền mặt gồm hơn 130 triệu đồng và 10.000 USD cất trong hộc bệ tỳ tay đã biến mất, tổng thiệt hại ước tính hơn 350 triệu đồng.

Qua khám nghiệm hiện trường và đánh giá thủ đoạn gây án, lực lượng trinh sát nhận định thủ phạm là nhóm thanh thiếu niên hư hỏng tại địa phương nên tập trung rà soát, khoanh vùng. Đến trưa cùng ngày, cơ quan Công an đã xác định 4 thiếu niên liên quan gồm: T.V.P. (SN 2010), N.S.Q. (SN 2009), B.H.V. (SN 2011) và T.Đ.G.H. (SN 2015), cùng trú tại các phường An Hải và Sơn Trà.

Hình ảnh các thanh thiếu niên gây ra vụ trộm. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan điều tra, cả nhóm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên tối 15/11 đã chở nhau bằng xe máy rảo qua các tuyến đường trên địa bàn, tìm những ô tô đỗ qua đêm nhưng quên khóa cửa để lục soát. Khoảng 2h30 ngày 16/11, phát hiện xe của anh T. không khóa, nhóm này lẻn vào lấy trộm tiền (theo lời khai ban đầu là 100 triệu đồng và hơn 6.700 USD) rồi chia nhau tiêu xài.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 6.700 USD, hơn 46,6 triệu đồng, 2 điện thoại iPhone cùng 1 xe máy Yamaha Exciter biển kiểm soát 92F1-144.21.

Hiện Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với T.V.P. và N.S.Q.; áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với B.H.V.; đồng thời bàn giao T.Đ.G.H. cho gia đình và địa phương quản lý, giáo dục. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ số tài sản thực tế bị chiếm đoạt cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định.