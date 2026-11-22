Ngày 22/11, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Hay (SN 1983, trú tại thôn Nhân Phú, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) về tội "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15h ngày 15/11, Bùi Xuân Hay điều khiển xe ô tô tải chở vợ và con trai lưu thông trên đường ĐT452A, theo hướng từ thôn Đan Hà đến thôn Nhân Phú (cùng xã Diên Hà).

Khi đi đến khu vực cách cầu Duyên Hải khoảng 50m (thuộc thôn Nhân Phú), ô tô tải do anh N.V.P (trú tại xã Diên Hà) chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên bên trái và xảy ra va chạm với ốp gương chiếu hậu bên trái xe của Hay.

Chân dung đối tượng Bùi Xuân Hay. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau va chạm, Hay điều khiển xe vượt lên, chặn xe của anh P. lại và 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình cãi nhau, Hay dùng tay đấm vào vùng mặt anh P.

Khi Hay lên xe chuẩn bị rời đi, anh P. nhảy lên bám vào gương chiếu hậu phía trước đầu xe, yêu cầu Hay dừng phương tiện để tiếp tục giải quyết vụ việc.

Biết rõ việc anh P. đang đu bám trên gương chiếu hậu trước đầu xe của mình sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục điều khiển phương tiện, Hay đã nhấn ga cho xe chạy với tốc độ khoảng 30km/h. Đáng chú ý, trong lúc điều khiển phương tiện, Hay liên tục đánh lái khiến anh P. không thể tiếp tục bám vào xe.

Khi đi đến Km H1/11 đường ĐT452 (thuộc thôn Nhân Phú, xã Diên Hà), anh P. bị ngã xuống đường. Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, anh P. tử vong sau đó.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật..

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi xảy ra va chạm.

Tuyệt đối không sử dụng bạo lực hoặc có hành vi nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Khi phát sinh mâu thuẫn, các bên cần chủ động kiềm chế, giải quyết trên tinh thần thiện chí hoặc thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.